Компания Porsche показала на видео все версии Porsche 911
Компания Porsche на видео показала все вариации Porsche 911. Это сделали в честь выхода Porsche 911 новой генерации, получившей индекс 992.
Porsche в пятиминутном видео объясняет все отличия разных версий семейства 911. Всего представили 24 модификации. В ролике упоминаются именно дорожные версии 911. Вследствие этого, описание гоночных авто типа среднемоторного RSR, сюда не вошло. Полный модельный ряд трековых и дорожных машин еще больше. В данном случае Porsche хочет подчеркнуть переход от уходящих к новым поколениям легендарной модели. На смену 911 скоро придут абсолютно новые спорткары с индексом 992. В данном случае речь может идти также о машинах с гибридными и полностью электрическими моторами. Новинку впервые представят во время автосалона в Лос-Анджелесе в конце ноября.
Эксперты на днях анонсировали рейтинг лучших европейских кроссоверов, которые можно приобрести по цене до 2 000 000 рублей.
Porsche в пятиминутном видео объясняет все отличия разных версий семейства 911. Всего представили 24 модификации. В ролике упоминаются именно дорожные версии 911. Вследствие этого, описание гоночных авто типа среднемоторного RSR, сюда не вошло. Полный модельный ряд трековых и дорожных машин еще больше. В данном случае Porsche хочет подчеркнуть переход от уходящих к новым поколениям легендарной модели. На смену 911 скоро придут абсолютно новые спорткары с индексом 992. В данном случае речь может идти также о машинах с гибридными и полностью электрическими моторами. Новинку впервые представят во время автосалона в Лос-Анджелесе в конце ноября.
Эксперты на днях анонсировали рейтинг лучших европейских кроссоверов, которые можно приобрести по цене до 2 000 000 рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55