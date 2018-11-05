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Компания Porsche показала на видео все версии Porsche 911

Компания Porsche на видео показала все вариации Porsche 911. Это сделали в честь выхода Porsche 911 новой генерации, получившей индекс 992.

Компания Porsche показала на видео все версии Porsche 911


Porsche в пятиминутном видео объясняет все отличия разных версий семейства 911. Всего представили 24 модификации. В ролике упоминаются именно дорожные версии 911. Вследствие этого, описание гоночных авто типа среднемоторного RSR, сюда не вошло. Полный модельный ряд трековых и дорожных машин еще больше. В данном случае Porsche хочет подчеркнуть переход от уходящих к новым поколениям легендарной модели. На смену 911 скоро придут абсолютно новые спорткары с индексом 992. В данном случае речь может идти также о машинах с гибридными и полностью электрическими моторами. Новинку впервые представят во время автосалона в Лос-Анджелесе в конце ноября.



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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:55

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