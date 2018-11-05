Эксперты назвали три лучших европейских кроссовера за 2 миллиона рублей





Авто оснащается бензиновым двухлитровым мотором на 145 л.с. Он работает вместе с вариатором CVT X-Tronic. В наличии имеется также система полного привода. На второй позиции размещается Audi Q3 за 1,98 млн. руб. В авто установлен 1,4-литровый TFSI, генерирующий 150 л.с. Он работает вместе с КПП S tronic. В этом рейтинге немецкая модель является самой премиальной и компактной. Транспортное средство до первой сотни может разгоняться за 8,5 сек. Максимальная скорость транспортного средства достигает 205 км/ч.Лидером рейтинга в данном случае стала Skoda Kodiaq. Она стоит 1 980 000 руб. За эти деньги покупатель получает солидную комплектацию, включающую 1.4-литровый бензиновый турбомотор на 150 л.с. и 6-диапазонную DSG.