Магазин «Связной» продает смартфоны Xiaomi Redmi 6 за 13 990 рублей
Магазин «Связной» продает Xiaomi Redmi 6 с ПЗУ на 32 ГБ за 1 399 руб. Недавно данное устройство стоило 13 990 руб.
За такую сумму покупателю предлагается новый смартфон, полностью сертифицированный для продажи в РФ. На нём установлена ОС, поддерживающая русский язык. Также имеется гарантия сроком на 12 месяцев. Xiaomi Redmi 6 имеет 5,45-дюймовый IPS-экран на 1440х720 рх, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22, ОЗУ на 3 ГБ, двойную основную камеру на 12 Мп + 5 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, отдельный слот для microSD-карт до 256 ГБ, АКБ на3000 мАч, разъемы 3,5 мм/USB Type-C, Bluetooth4.2 LE/4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac.
Магазин «Связной» продаёт Xiaomi Redmi 6 по сниженной цене до 30 ноября текущего года. Это делается в рамках рассрочки без первого взноса и переплаты. На протяжении 10 месяцев следует вносить ежемесячные выплаты по 1 399 руб.
Также появилась информация, что Apple запустила в продажи отремонтированные смартфоны версий iPhone 8, а также 8 Plus.
За такую сумму покупателю предлагается новый смартфон, полностью сертифицированный для продажи в РФ. На нём установлена ОС, поддерживающая русский язык. Также имеется гарантия сроком на 12 месяцев. Xiaomi Redmi 6 имеет 5,45-дюймовый IPS-экран на 1440х720 рх, восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22, ОЗУ на 3 ГБ, двойную основную камеру на 12 Мп + 5 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, отдельный слот для microSD-карт до 256 ГБ, АКБ на3000 мАч, разъемы 3,5 мм/USB Type-C, Bluetooth4.2 LE/4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac.
Магазин «Связной» продаёт Xiaomi Redmi 6 по сниженной цене до 30 ноября текущего года. Это делается в рамках рассрочки без первого взноса и переплаты. На протяжении 10 месяцев следует вносить ежемесячные выплаты по 1 399 руб.
Также появилась информация, что Apple запустила в продажи отремонтированные смартфоны версий iPhone 8, а также 8 Plus.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00