Apple запустила продажи отремонтированных смартфонов iPhone 8 и 8 Plus
Компанией Apple были запущены продажи отремонтированных версий iPhone 8, а также 8 Plus. Такие устройства продают по цене от 500 долларов.
Восстановленная разработчиком версия iPhone 8 имеет цену 499 доллара. Новая «восьмёрка» расценивается в 600 долларов. Таким образом данный способ поможет поклонникам "яблочной" продукции сэкономить 100 долларов. Покупатель во время приобретения в магазине Apple устройства может выбрать между серебряной, золотистой и серой расцветкой. Отремонтированная версия iPhone 8 Plus стоит 599 долларов. Данную сделку эксперты считают неплохой, так как ремонт осуществляли именно представители разработчика. В свою очередь восстановленные iPhone являются практически новыми. Они обладают сертификацией, а также проходили тестирование. Предусмотрена также новая АКБ и коробка. Представители Apple гарантируют стопроцентную функциональность устройства. Такого рода предложение является ограниченным.
Ранее появилась информация, что флагманская версия смартфона Lenovo K5X будет оснащаться шестидюймовым экраном.
Восстановленная разработчиком версия iPhone 8 имеет цену 499 доллара. Новая «восьмёрка» расценивается в 600 долларов. Таким образом данный способ поможет поклонникам "яблочной" продукции сэкономить 100 долларов. Покупатель во время приобретения в магазине Apple устройства может выбрать между серебряной, золотистой и серой расцветкой. Отремонтированная версия iPhone 8 Plus стоит 599 долларов. Данную сделку эксперты считают неплохой, так как ремонт осуществляли именно представители разработчика. В свою очередь восстановленные iPhone являются практически новыми. Они обладают сертификацией, а также проходили тестирование. Предусмотрена также новая АКБ и коробка. Представители Apple гарантируют стопроцентную функциональность устройства. Такого рода предложение является ограниченным.
Ранее появилась информация, что флагманская версия смартфона Lenovo K5X будет оснащаться шестидюймовым экраном.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00