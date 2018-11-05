На автомобильном рынке в 2019 году может появиться модернизированный седан Geely Emgrand 7
На автомобильном рынке в 2019 году может появиться модернизированный седан версии Geely Emgrand 7. Рестайлинговое авто первое время будет предназначено исключительно для китайских потребителей.
Через некоторое время транспортное средство появится в прочих государствах. Внешний вид автомобиля немного изменится вследствие переработанной решетки радиатора, а также бамперов. Обновление в данном случае затронуло фары головного света. Фото салона 4-дверной версии Geely Emgrand 7 пока не опубликовали. Но инсайдеры заверяют, что глобальные изменения не коснутся интерьера транспортного средства.
Неизвестными являются технические характеристики авто. Согласно предположениям экспертов, в подкапотном пространстве новой версии разместится бензиновый полуторалитровый силовой агрегат, который генерирует до 110 «лошадок». По всей видимости, премьера транспортного средства состоится грядущей весной во время одного из автосалонов.
В Сети ранее были опубликованы шпионские снимки грузового транспортного средства Ram 2500 Tradesman.
Через некоторое время транспортное средство появится в прочих государствах. Внешний вид автомобиля немного изменится вследствие переработанной решетки радиатора, а также бамперов. Обновление в данном случае затронуло фары головного света. Фото салона 4-дверной версии Geely Emgrand 7 пока не опубликовали. Но инсайдеры заверяют, что глобальные изменения не коснутся интерьера транспортного средства.
Неизвестными являются технические характеристики авто. Согласно предположениям экспертов, в подкапотном пространстве новой версии разместится бензиновый полуторалитровый силовой агрегат, который генерирует до 110 «лошадок». По всей видимости, премьера транспортного средства состоится грядущей весной во время одного из автосалонов.
В Сети ранее были опубликованы шпионские снимки грузового транспортного средства Ram 2500 Tradesman.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00