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В Сети опубликовали шпионские фото грузового авто Ram 2500 Tradesman

В Сети опубликовали шпионские снимки грузового авто Ram 2500 Tradesman. Фотографии сделали в ходе прохождения тестов. Транспортное средство оказалось скрытым плотным камуфляжем, однако эксперты смогли рассмотреть некоторые детали.

В Сети опубликовали шпионские фото грузового авто Ram 2500 Tradesman


На фото видно, что передний дизайн модели Ram 2500 Tradesman напомнит версию Ram 1500. У нового грузового авто имеется ряд особенностей. Новое авто получило другую решётку радиатора. У транспортного средства немного уменьшились размеры фар. При этом двери грузового автомобиля стали шире. Это говорит о новом подходе автомобильных конструкторов к проводимой работе над формой пикапа. Авто получит несколько видов силовых агрегатов от 5,7 литров до 6,7 литров. Информация об интерьере пока отсутствует. Согласно предположениям, Ram 2500 Tradesman наделят современным мультимедиа комплексом с 12-дюймовым тачскрином и массой новых опций. Авто Ram 2500 Tradesman планируют презентовать в Детройте в рамках автомобильного салона. Реализации пикапа начнутся в следующем году.

На днях представители автомастерской American Legends показали доработанную версию транспортного средства Ford Mustang 1968.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:15

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