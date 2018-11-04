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Астрофизик из США предложил свой сценарий полёта человека в центр Галактики

Астрофизик из США изложил свой сценарий полёта человека в самый центр Галактики. Кип Торн считает, что это вполне осуществимо в случае применения одного из трёх описанных в его книге способов.

Астрофизик из США предложил свой сценарий полёта человека в центр Галактики


Несмотря на то, что современная наука пока не изобрела настолько мощный двигатель и подходящий ко всем требованиям космический корабль для полёта к центру Галактики, астрофизик из США предложил свой сценарий, при котором это могло бы оказаться осуществимым. По мнению Кипа Торна, для того, чтобы достичь центральной точки, человеку следует преодолеть порядка 30 тысяч световых лет, для чего необходимо разогнать космический корабль хотя бы до около световой скорости. Здесь учёный предложил сразу три варианта: создать двигатель на термоядерной тяге, который запуститься после взрыва огромной водородной бомбы; использовать лазер и внушительных размеров линзу, а также обратить в свою пользу энергию от двух вращающихся чёрных дыр, перелёт между которыми позволит кораблю набрать достаточную скорость.

Несмотря на уже продуманный способ набора скорости, Кип Торн также рассказал в своей книге «Наука за кадром», что следующим этапом для путешественников в центр Галактики станет преодоление множества препятствий, которых можно избежать только в том случае, если следовать чётко по прямой линии, взяв в качестве ориентира созвездие Стрельца. Несмотря на кажущуюся простоту описанного американским астрофизиком путешествия к центру Галактики, учёный понимает, что скопление звёзд в её ядре представляет собой тело массой, сопоставимой с 4 миллионами солнц, а потому на этом этапе Кип Торн прекратил свой рассказ.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 12:34

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