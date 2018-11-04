АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Opel Vectra 3 лидирует среди подержанных авто до 300 000 рублей

Версия Opel Vectra 3 заняла лидирующую позицию в списке самых лучших подержанных авто до 300 000 рублей. Эта версия выпускалась довольно долго.

Opel Vectra 3 лидирует среди подержанных авто до 300 000 рублей


Вследствие этого не должно быть проблем в запчастях. В России больше всего распространены авто с моторами на 1,8 и 2,2 литра. За 300 тысяч рублей можно отыскать очень приличный экземпляр. Но следует понимать, что не стоит брать машину с «автоматом». На втором месте в данном рейтинге расположилась версия Mercedes E-Class W210. Речь идёт об очень комфортном авто. При покупке машины её следует тщательно осмотреть на предмет коррозии. Третье место в списке досталось BMW 7-Series. Можно отыскать приличное авто этой модели за 30 тыс руб, однако довольно сложно. Модель Peugeot 307 расположилась на 4 месте. За данную сумму денег это вполне хороший вариант. В России встречаются чаще всего версии с 1,6-литровыми двигателями на 120 «лошадей». Авто довольно простое в конструктивном исполнении.

Пятое место заняла японская Suzuki Grand Vitara. По мнению экспертов, данная модель довольно надежда. При выборе данного авто нужно следить, чтобы модель привезена была из Соединённых Штатов. Такие модели там считаются бюджетными. Вследствие этого за годы эксплуатации данные версии не подвергались особому техобслуживанию.

Как было передано раньше, компания Toyota привезёт в Лос-Анджелес черные вариации Highlander и Camry с именем Nightshade Edition.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Opel Vectra 3 лидирует среди подержанных авто до
Ученые рассказали об опасности раскрытия секретов
Ученые рассказали, как на сайтах знакомств
Хэтчбек Renault Clio нового поколения вывели на
Светлана Зейналова впервые показала фанатам в
Сергея Пынзаря высмеяли из-за большого живота
Яна Рудковская поздравила в Instagram с днем
Российский самолет Ту-142МК устроил переполох на
Дочь Таты и Валерия Блюменкранц обзавелась
В Минске продают уникальный автомобиль Chrysler
Ученые: Наночастицы серебра и нитрид бора избавят
В Крыму челябинский силач Эльбрус Нигматуллин
Легендарная британская группа «Spice Girls»
Беременная Регина Тодоренко показала в Instagram,
Душевые кабины могут быть опасными для здоровья
Ольга Орлова пожаловалась на осеннюю депрессию
Компания Kenworth впервые за 57 лет представила
В Сети опубликовали технические характеристики
После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина
Полина Гагарина грубо ответила “затравившим” ее
Эксперты назвали жиросжигающие продукты, которые
"Победителей не судят": Волочкова снова бросила
Анастасия Квитко порадовала поклонников глубоким
Сергей Мазаев в шоу "Секрет на миллион" рассказал
Жители Канады увидели корабль-носитель Нибиру –
Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X оснастят
Экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия
В Венгрии свидетели события запечатлели на видео
В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы с
Автор хитов Макса Фадеева Олег Шаумаров пошел в
Просмотреть все новости