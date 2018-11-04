Opel Vectra 3 лидирует среди подержанных авто до 300 000 рублей
Версия Opel Vectra 3 заняла лидирующую позицию в списке самых лучших подержанных авто до 300 000 рублей. Эта версия выпускалась довольно долго.
Вследствие этого не должно быть проблем в запчастях. В России больше всего распространены авто с моторами на 1,8 и 2,2 литра. За 300 тысяч рублей можно отыскать очень приличный экземпляр. Но следует понимать, что не стоит брать машину с «автоматом». На втором месте в данном рейтинге расположилась версия Mercedes E-Class W210. Речь идёт об очень комфортном авто. При покупке машины её следует тщательно осмотреть на предмет коррозии. Третье место в списке досталось BMW 7-Series. Можно отыскать приличное авто этой модели за 30 тыс руб, однако довольно сложно. Модель Peugeot 307 расположилась на 4 месте. За данную сумму денег это вполне хороший вариант. В России встречаются чаще всего версии с 1,6-литровыми двигателями на 120 «лошадей». Авто довольно простое в конструктивном исполнении.
Пятое место заняла японская Suzuki Grand Vitara. По мнению экспертов, данная модель довольно надежда. При выборе данного авто нужно следить, чтобы модель привезена была из Соединённых Штатов. Такие модели там считаются бюджетными. Вследствие этого за годы эксплуатации данные версии не подвергались особому техобслуживанию.
Как было передано раньше, компания Toyota привезёт в Лос-Анджелес черные вариации Highlander и Camry с именем Nightshade Edition.
Вследствие этого не должно быть проблем в запчастях. В России больше всего распространены авто с моторами на 1,8 и 2,2 литра. За 300 тысяч рублей можно отыскать очень приличный экземпляр. Но следует понимать, что не стоит брать машину с «автоматом». На втором месте в данном рейтинге расположилась версия Mercedes E-Class W210. Речь идёт об очень комфортном авто. При покупке машины её следует тщательно осмотреть на предмет коррозии. Третье место в списке досталось BMW 7-Series. Можно отыскать приличное авто этой модели за 30 тыс руб, однако довольно сложно. Модель Peugeot 307 расположилась на 4 месте. За данную сумму денег это вполне хороший вариант. В России встречаются чаще всего версии с 1,6-литровыми двигателями на 120 «лошадей». Авто довольно простое в конструктивном исполнении.
Пятое место заняла японская Suzuki Grand Vitara. По мнению экспертов, данная модель довольно надежда. При выборе данного авто нужно следить, чтобы модель привезена была из Соединённых Штатов. Такие модели там считаются бюджетными. Вследствие этого за годы эксплуатации данные версии не подвергались особому техобслуживанию.
Как было передано раньше, компания Toyota привезёт в Лос-Анджелес черные вариации Highlander и Camry с именем Nightshade Edition.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00