Toyota в Лос-Анджелес привезёт черные версии Highlander и Camry под именем Nightshade Edition
Toyota планирует привезти в Лос-Анджелес на международное мотор-шоу черные новые версии популярных своих авто Camry и Highlander. Они получили название Nightshade Edition.
Бизнес-седан версии Toyota Camry Nightshade Edition получил детали черного глубокого оттенка. Им выкрасили корпуса наружных зеркал, молдинги, спойлер, дверные эмблемы и ручки, решетку радиоантенны на крыше. Чёрный оттенок имеют также 19-дюймовые диски. «Паркетник» версии Highlander Nightshade Edition имеет чёрный задний спойлер, радиоантенну, эмблемы. Данная версия отличается передними затонированными передними фарами.
Девятнадцатидюймовые колёсные диски и гайки имеют аналогичную расцветку. По словам производителей, Toyota Highlander в данной «черной» версии представят ограниченным тиражом в 5000 авто. Обе новинки в следующем году поступят в автосалоны США.
Ранее сообщили, что японская компания Mazda обнародовала для России комплектации, а также расценки на новую версию седана Mazda 6.
Бизнес-седан версии Toyota Camry Nightshade Edition получил детали черного глубокого оттенка. Им выкрасили корпуса наружных зеркал, молдинги, спойлер, дверные эмблемы и ручки, решетку радиоантенны на крыше. Чёрный оттенок имеют также 19-дюймовые диски. «Паркетник» версии Highlander Nightshade Edition имеет чёрный задний спойлер, радиоантенну, эмблемы. Данная версия отличается передними затонированными передними фарами.
Девятнадцатидюймовые колёсные диски и гайки имеют аналогичную расцветку. По словам производителей, Toyota Highlander в данной «черной» версии представят ограниченным тиражом в 5000 авто. Обе новинки в следующем году поступят в автосалоны США.
Ранее сообщили, что японская компания Mazda обнародовала для России комплектации, а также расценки на новую версию седана Mazda 6.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:42