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Kia в 2020 году представит самый маленький SUV-автомобиль

Южнокорейская автокомпания Kia представит в 2020 году общественности самое маленькое SUV-авто. Речь идёт об ультрабюджетном кроссовере, который будет меньше отечественной версии Kia Rio X-Line, а также китайской Kia KX1.

Kia в 2020 году представит самый маленький SUV-автомобиль


Представители концерна Kia обещают разработать такое авто, которое будет обладать вполне достойными техническими характеристиками. Вместе с этим машина окажется очень маленькой и получит небольшую цену. По мнению экспертов, новая версия будет меньше всех известных в настоящее время миниавто в линейке автопроизводителя. Новинку построят в рамках индийского автозавода. Транспортное средство должны оснастить бензиновым литровым турбомотором на 118 лошадиных сил.

Также возможно появление полуторалитровой вариации на 115 лошадиных сил. С мотором будут взаимодействовать механическая пятидиапазонная коробка передач или роботизированная версия. Авто будет наделено исключительно передним приводом. В Kia раньше презентовали малогабаритный современный кросс Tusker, созданный на основе концептуальной версии SP Concept, которая унифицирована с Hyundai Creta. Новинку запустят в продажу летом следующего года.

В Сети появилась информация, что специалисты известного бренда McLaren сконструировали самый быстрый дорожный автомобиль McLаrеn Spееdtаil.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:46

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