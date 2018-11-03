McLaren сконструировал самое быстрое дорожное авто McLаrеn Spееdtаil
Специалисты бренда McLaren сконструировали самое быстрое дорожное авто. Максимальная скорость модели McLаrеn Spееdtаil составляет 400 км/час.
Версия вышла очень интересной и скоростной. Специалисты сравнили данное транспортное средство с F1. Имеется также схожесть в трёхместной компоновке автомобильного салона. Авто набирает 300 км/час менее чем за 13 сек. По словам специалистов, в данной индустрии нет равных активной "бесшовной" аэродинамике. Между тем в мире существует несколько гиперкаров, которые смогли бы конкурировать с этим неповторимым автомобилем. Модель McLаrеn Spееdtаil выпускают лимитированной версией в количестве 40 транспортных средств. Одно из них расценивается в 5 000 000 евро. Все экземпляры к удивлению уже распроданы.
В Сети пояились данные, что новая система от Ford - Adaptive Front Lighting System, позволит фарам авто «читать» разметку и дорожные знаки.
Версия вышла очень интересной и скоростной. Специалисты сравнили данное транспортное средство с F1. Имеется также схожесть в трёхместной компоновке автомобильного салона. Авто набирает 300 км/час менее чем за 13 сек. По словам специалистов, в данной индустрии нет равных активной "бесшовной" аэродинамике. Между тем в мире существует несколько гиперкаров, которые смогли бы конкурировать с этим неповторимым автомобилем. Модель McLаrеn Spееdtаil выпускают лимитированной версией в количестве 40 транспортных средств. Одно из них расценивается в 5 000 000 евро. Все экземпляры к удивлению уже распроданы.
В Сети пояились данные, что новая система от Ford - Adaptive Front Lighting System, позволит фарам авто «читать» разметку и дорожные знаки.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:47