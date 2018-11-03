Tesla может начать выпуск электрических велосипедов





Эксперты индустрии отмечают, что такое заявление не следует считать обязательным к исполнению, но учитывая «легкость на подъем» возглавляемой им компании и постоянное взятие ранее недосягаемых вершин, вполне вероятно, что данные слова вполне возможно могут быть воплощены в жизнь. Как это было с теми же огнеметами для зомби-апокалипсиса.