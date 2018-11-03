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Tesla может начать выпуск электрических велосипедов

В интервью журналистам Илон Маск заявил, что компания Tesla может начать выпуск электрических велосипедов. Журналисты предложили Маску освоить выпуск самокатов, на что он сказал, что этого они делать не будут, а вот о производстве электровелосипедов инженерам стоит задуматься.
Tesla может начать выпуск электрических велосипедов


Эксперты индустрии отмечают, что такое заявление не следует считать обязательным к исполнению, но учитывая «легкость на подъем» возглавляемой им компании и постоянное взятие ранее недосягаемых вершин, вполне вероятно, что данные слова вполне возможно могут быть воплощены в жизнь. Как это было с теми же огнеметами для зомби-апокалипсиса.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:33

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