Tesla может начать выпуск электрических велосипедов
В интервью журналистам Илон Маск заявил, что компания Tesla может начать выпуск электрических велосипедов. Журналисты предложили Маску освоить выпуск самокатов, на что он сказал, что этого они делать не будут, а вот о производстве электровелосипедов инженерам стоит задуматься.
Эксперты индустрии отмечают, что такое заявление не следует считать обязательным к исполнению, но учитывая «легкость на подъем» возглавляемой им компании и постоянное взятие ранее недосягаемых вершин, вполне вероятно, что данные слова вполне возможно могут быть воплощены в жизнь. Как это было с теми же огнеметами для зомби-апокалипсиса.
Эксперты индустрии отмечают, что такое заявление не следует считать обязательным к исполнению, но учитывая «легкость на подъем» возглавляемой им компании и постоянное взятие ранее недосягаемых вершин, вполне вероятно, что данные слова вполне возможно могут быть воплощены в жизнь. Как это было с теми же огнеметами для зомби-апокалипсиса.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:33