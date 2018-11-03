Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России весной будущего года





Мотоцикл Yamaha YZF-R3 комплектуется рядным двухцилиндровым мотором объемом 321 см³, эта модель отлично подходит для начинающих мотоциклистов. Новое поколение спортивного байка стало современнее и быстрее предыдущих моделей. Немаловажную роль в мотоцикле играет стальная рама, отличающаяся своей лёгкостью и жёсткостью. Благодаря короткой колёсной базе байк манёвренный и легок в управлении. За счёт длинного симметричного маятника транспортное средство стабильно на большой скорости.Таким образом, разработчикам Yamaha YZF-R3 удалось добиться идеальной развесовки – 50 на 50. В сочетании с вилкой-перевёртышем это делает мотоцикл интуитивно понятным и более управляемым.