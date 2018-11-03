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Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России весной будущего года

Весной будущего года в России начнутся продажи обновлённого спортивного байка Yamaha YZF-R3. Отмечается, что в линейке производителя данная модель является самой компактной.
Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России весной будущего года

Мотоцикл Yamaha YZF-R3 комплектуется рядным двухцилиндровым мотором объемом 321 см³, эта модель отлично подходит для начинающих мотоциклистов. Новое поколение спортивного байка стало современнее и быстрее предыдущих моделей. Немаловажную роль в мотоцикле играет стальная рама, отличающаяся своей лёгкостью и жёсткостью. Благодаря короткой колёсной базе байк манёвренный и легок в управлении. За счёт длинного симметричного маятника транспортное средство стабильно на большой скорости.

Таким образом, разработчикам Yamaha YZF-R3 удалось добиться идеальной развесовки – 50 на 50. В сочетании с вилкой-перевёртышем это делает мотоцикл интуитивно понятным и более управляемым.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:46

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