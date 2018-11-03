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Планету Нибиру конспирологи увидели на Северном Кавказе

Недавно на Северном Кавказе конспирологам снова удалось сделать снимки загадочной планеты Нибиру. На фото явно заметно, что она снова приблизилась к Земле.

Планету Нибиру конспирологи увидели на Северном Кавказе

Группа конспирологов поднялась в горы в районе села Архыз (Карачаево-Черкесия) с целью наблюдения за небесными явлениями. На некоторых из множества сделанных снимков видно приблизившуюся к Земле планету Нибиру. Фотографии сняты конспирологами с помощью поляризационных солнечных очков на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря, что дало возможность рассмотреть загадочный объект поближе.

В последнее время Нибиру снизила свою активность, и не было признаков её нахождения вблизи Земли. Однако конспирологи уверены, что землянам стоит ожидать скорых признаков влияния пришельцев с загадочной планеты X. Между тем, представители официальной науки продолжают с большим недоумением наблюдать за усилиями любителей мистификаций, опровергая существование подобного объекта.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 04:00

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