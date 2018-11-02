Автомастерская American Legends показала доработанную версию Ford Mustang 1968
Автомастерская American Legends, которая специализируется на постройке современных хот-родов, на шоу SEMA показала доработанную версию Ford Mustang 1968 модельного года. Данный маслкар (мuscle cars) назвали Corruptt.
Он оснащается «восьмеркой» дополненной двумя турбонагнетателями от Ferrari F430. 4,3-литровую атмосферную силовую установку V8 тюнеры дооснастили специальным комплектом турбин Nelson Racing Engines, впускным кастомным коллектором Ferrari California. Силовой агрегат в сумме генерирует 700 лошадиных сил. Из каталога Heatshield Products и Vibrant Performance взяты трубки, зажимы, термолента. Mustang оснащается укороченными стойками с заниженной крышей, боковым выхлопом, шестиступенчатой трансмиссией Tremec T56 со специальным секвентальным рычагом, пневмоподвеской Ride Tech Shockwave, деталями интерьера, а также экстерьера, напечатанными на 3D-принтере.
В текущем году одной из самых интереснейших новинок является Dodge Super Charger, оснащаемый мотором Hellephant на 1000 л.с. Маслкар построен подразделением Mopar автоконцерна FCA. Авто оснащается выхлопными парубками Romeo Stelvio Quadrifoglio, колесами Challenger SRT Hellcat, тормозами Brembo.
Стоит напомнить, что японская компания Mazda анонсировала информацию о комплектации и расценках на новый седан Mazda 6 для РФ.
Он оснащается «восьмеркой» дополненной двумя турбонагнетателями от Ferrari F430. 4,3-литровую атмосферную силовую установку V8 тюнеры дооснастили специальным комплектом турбин Nelson Racing Engines, впускным кастомным коллектором Ferrari California. Силовой агрегат в сумме генерирует 700 лошадиных сил. Из каталога Heatshield Products и Vibrant Performance взяты трубки, зажимы, термолента. Mustang оснащается укороченными стойками с заниженной крышей, боковым выхлопом, шестиступенчатой трансмиссией Tremec T56 со специальным секвентальным рычагом, пневмоподвеской Ride Tech Shockwave, деталями интерьера, а также экстерьера, напечатанными на 3D-принтере.
В текущем году одной из самых интереснейших новинок является Dodge Super Charger, оснащаемый мотором Hellephant на 1000 л.с. Маслкар построен подразделением Mopar автоконцерна FCA. Авто оснащается выхлопными парубками Romeo Stelvio Quadrifoglio, колесами Challenger SRT Hellcat, тормозами Brembo.
Стоит напомнить, что японская компания Mazda анонсировала информацию о комплектации и расценках на новый седан Mazda 6 для РФ.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00