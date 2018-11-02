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Японская компания Mazda озвучила цены и комплектации нового седана Mazda 6 для России

Японская компания Mazda озвучила цены, а также комплектации новой версии седана Mazda 6 для автомобильного рынка России. Новинка от своего предшественника отличается пересмотренным дизайном радиаторной решётки новыми бамперами, немного измененными задними фарами.

Японская компания Mazda озвучила цены и комплектации нового седана Mazda 6 для России

Стоимость нового седана Mazda 6 в зависимости от его комплектации будет составлять 1,451 до 2,172 миллиона рублей. В рамках авторынка РФ всего будет доступно шесть комплектаций. Базовая версия под своим капотом будет иметь атмосферный двухлитровый бензиновый силовой агрегат, выдающий 150 «лошадок». Российским покупателям также предложат усовершенствованную 2.5-литровую силовую установку, генерирующую до 194 лошадиных сил. Транспортное средство получит также топовый силовой агрегат от версии Mazda CX-9. Он будет выдавать 231 лошадиную силу. Данные силовые установки сочетаются с шестиступенчатой автоматической КП.

Ранее стало известно, что Mitsubishi увеличила в октябре в РФ продажи автомобилей на 40%, реализовав при этом 4 200 авто.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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