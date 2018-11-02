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Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой адрес

Несколько дней назад Анна Хилькевич публиковала в Instagram пост, в котором рассказала, что Париж благотворно повлиял на развитие ее старшей дочери. Хейтеры раскритиковали актрису за то, что она оставила младшую дочку дома, и знаменитость решила резко ответить на критику в свой адрес.

Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой адрес

Анна Хилькевич активно пользуется социальными сетями и имеет много преданных поклонников. Но также у актрисы есть большое количество недоброжелателей, которые часто обвиняют актрису в том, что она любит старшую дочку больше младшей. Недавно Анна Хилькевич побывала в Париже с Арианной, и хейтеры не упустили возможность выразить свое мнение, назвав ее «плохой мамой».

Анна Хилькевич резко ответила на критику в свой адрес

Звезде сериала «Универ» надоели необоснованные обвинения в ее адрес, и она решила ответить своих хейтерам. Актриса написала: "Читая комментарии, хочется задать вопрос- как вообще некоторые могут писать, что я люблю старшую больше младшей!?". Преданные поклонники начали заступаться за свою любимицу и писать ей слова поддержки. А недруги продолжили ее критиковать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:44

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