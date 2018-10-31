АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Предсказания Ванги, которые касаются 2019 года
EUR 74.42 USD 65.60
Курс валют на 01.11.2018

"Белая смерть": Злоупотребление солью увеличивает риск развития рассеянного склероза

Ученые Йельского университета Соединённых Штатов выяснили, что употребление людьми большого количества соли значительно увеличивает риск развития рассеянного склероза. Своими открытиями исследователи поделились на страницах издания MedicalXpress.

"Белая смерть": Злоупотребление солью увеличивает риск развития рассеянного склероза

Рассеянный склероз является хронической аутоиммунной болезнью, нарушающей миелиновую оболочку нервных волокон спинного и головного мозга, поражая разные отделы нервной системы. В настоящее время отсутствуют эффективные методы лечения болезни. При этом средняя продолжительность жизни людей с данным заболеванием примерно на 10 лет меньше, в сравнении со здоровыми людьми. Исследователями было обнаружено, что в случае большой концентрации соли в клетках активируется сигнальный путь Wnt. Один из его компонентов – это белок β-катенин. Данный путь нарушает работу регуляторных Т-клеток, производящих цитокины интерферон-гамма, а также интерлейкин-10. В свою очередь, дисбаланс в цитокинах ведёт к воспалительным процессам, которые поражают центральную нервную систему.

В Сети также появилась информация, выложенная медицинскими специалистами, которые рассказали о домашних предметах, способных вызывать рак.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о
"Белая смерть": Злоупотребление солью увеличивает
Вера Брежнева в Insagram показала селфи со
Lenovo лицензировала у Sony дизайн гарнитуры
Роман Капаклы и Марина Африкантова отправились на
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон
В Google Play проникли банковские трояны
Анна Семенович подхватила вирус и лежит под
Джастин Бибер сбрил густую шевелюру и стал похож
Новый избранник Юлии Началовой работает судьёй
В Екатеринбурге студент выставил на продажу свою
Наталья Подольская и Владимир Пресняков
В Госдуме РФ хотят повысить прожиточный минимум
Стоимость ноутбука Xiaomi Notebook Air на CPU
Стилус Apple Penci не работает в связке с новым
Алена Водонаева пообещала помочь всем желающим
Максим Галкин и школьник из Тюмени устроили
Наоми Уоттс будет сниматься в приквеле "Игры
Маргарита Овсянникова и Юлия Ефременкова
Instagram: Ким Кардашьян надела на сына водолазку
Разработчики представили первый в мире смартфон с
Сергей Мазаев расскажет в «Секрете на миллион» о
Ольга Жарикова в Instagram показала новую
Ученые рассказали о 5 продуктах, способных
Три смартфона Nokia скоро обновят до Android Pie
Чтение рассказов на Google Home будет
Андрей Денисов и Мария Кохно получили предложение
Эксперт прокомментировал новую концепцию
Тимур Батрутдинов в Instagram показал
OnePlus новую линейку первых умных телевизоров
Просмотреть все новости