"Белая смерть": Злоупотребление солью увеличивает риск развития рассеянного склероза
Ученые Йельского университета Соединённых Штатов выяснили, что употребление людьми большого количества соли значительно увеличивает риск развития рассеянного склероза. Своими открытиями исследователи поделились на страницах издания MedicalXpress.
Рассеянный склероз является хронической аутоиммунной болезнью, нарушающей миелиновую оболочку нервных волокон спинного и головного мозга, поражая разные отделы нервной системы. В настоящее время отсутствуют эффективные методы лечения болезни. При этом средняя продолжительность жизни людей с данным заболеванием примерно на 10 лет меньше, в сравнении со здоровыми людьми. Исследователями было обнаружено, что в случае большой концентрации соли в клетках активируется сигнальный путь Wnt. Один из его компонентов – это белок β-катенин. Данный путь нарушает работу регуляторных Т-клеток, производящих цитокины интерферон-гамма, а также интерлейкин-10. В свою очередь, дисбаланс в цитокинах ведёт к воспалительным процессам, которые поражают центральную нервную систему.
В Сети также появилась информация, выложенная медицинскими специалистами, которые рассказали о домашних предметах, способных вызывать рак.
Рассеянный склероз является хронической аутоиммунной болезнью, нарушающей миелиновую оболочку нервных волокон спинного и головного мозга, поражая разные отделы нервной системы. В настоящее время отсутствуют эффективные методы лечения болезни. При этом средняя продолжительность жизни людей с данным заболеванием примерно на 10 лет меньше, в сравнении со здоровыми людьми. Исследователями было обнаружено, что в случае большой концентрации соли в клетках активируется сигнальный путь Wnt. Один из его компонентов – это белок β-катенин. Данный путь нарушает работу регуляторных Т-клеток, производящих цитокины интерферон-гамма, а также интерлейкин-10. В свою очередь, дисбаланс в цитокинах ведёт к воспалительным процессам, которые поражают центральную нервную систему.
В Сети также появилась информация, выложенная медицинскими специалистами, которые рассказали о домашних предметах, способных вызывать рак.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00