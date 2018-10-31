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Роман Сергея Шнурова и его новой жены начался еще год назад

На днях лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров женился на 27-летней Ольге Абрамовой. Однако стало известно, что музыкант начал встречаться со светской львицей еще год назад, будучи в отношениях с Матильдой.

Роман Сергея Шнурова и его новой жены начался еще год назад

Сергей Шнуров и Матильда сообщили о разводе в мае 2018 года. По словам инсайдера, экс-супруга музыканта, услышав телефонный разговор влюбленных, узнала о новом увлечении мужа. Однако все это время она терпела, потому что хотела сохранить семью. В результате нервы бывшей жены певца не выдержали, и она сама завела отношения на стороне. Но через некоторое время супруги все же решили расстаться.

Роман Сергея Шнурова и его новой жены начался еще год назад

Однако Матильда отреагировала на новость о женитьбе Сергея Шнурова. В ее аккаунте появился черно-белый снимок, под которым она написала грустный стих.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:15

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