Роман Сергея Шнурова и его новой жены начался еще год назад





Сергей Шнуров и Матильда сообщили о разводе в мае 2018 года. По словам инсайдера, экс-супруга музыканта, услышав телефонный разговор влюбленных, узнала о новом увлечении мужа. Однако все это время она терпела, потому что хотела сохранить семью. В результате нервы бывшей жены певца не выдержали, и она сама завела отношения на стороне. Но через некоторое время супруги все же решили расстаться.Однако Матильда отреагировала на новость о женитьбе Сергея Шнурова. В ее аккаунте появился черно-белый снимок, под которым она написала грустный стих.