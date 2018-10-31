Антон Гусев сделал новую прическу, чтобы скрыть раннее облысение





«Модная» прическа мужа Романец с завязанным на макушке хвостиком пользователи называют «узлом на мусорном пакете», что вполне соответствует его предыдущему образу «а-ля бомж».Но некоторые критики догадались о причинах такой прически – под ней Гусев скрывает ранее облысение, ради этого он и отращивал волосы, чтобы скрыть разрастающуюся плешь.Настоящие фанаты семьи Гусева и Романец похвали Антона и отметили, что ему очень идет хвост.«Вот эта прическа реально тебе идёт! Очень стильно и брутально», - пишут поклонницы бывшего участника телестройки.Впрочем, жестких комментариев было больше, и особо циничные подписчики порекомендовали на хвостик нацепить бантик, уже не в первый раз намекая на определенную ориентацию Гусева.