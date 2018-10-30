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«Кировский завод» продемонстрировал в Санкт-Петербурге новые трактора серий К-7 и К-4

В рамках международной специализированной выставки «Агросалон», проводимой на территории Москвы в октябре текущего года, свою технику представил известный тракторный «Кировский завод», который располагается в Санкт-Петербурге. Предприятие показало новые трактора серий К-7, а также К-4.

«Кировский завод» продемонстрировал в Санкт-Петербурге новые трактора серий К-7 и К-4


«Кировский завод» за последнее пятилетие серьезно модернизировал свою продукцию, сделав ее более современной, а также конкурентоспособной в сравнении с западными аналогами. В РФ в настоящее время успешно продают тракторы серии К-742. Они оснащаются российскими двигателями на 420 лошадиных сил. Как передаёт издание "Слово и Дело", данная сельхозмашина выпускается еще в варианте с немецким мотором марки «Mercedes», генерирующим 428 лошадиных сил. Тракторы серии К-4 начали выпускать в 2018 году. Их уже успели реализовать в количестве 500 экземпляров. Данные машины оснащаются мотором ЯМЗ-53625, произведённым Ярославским моторным заводом. Хотя трактор К-4 является новым, на выставке «Агросалон» представили модернизированный вариант. Он оснащается передней навеской и тягово-сцепным устройством лифтового типа.

«Кировский завод» в Москве показал универсальную дорожную машину из серии К-708 УДМ. Она должна выполнять функции бульдозера и погрузчика, применяться для расчистки снега, проведения дорожных работ, и прочего.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:06

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