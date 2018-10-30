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Sharkoon анонсировала игровую компьютерную мышь Skiller SGM2

Компанией Sharkoon была анонсирована компьютерная мышь Skiller SGM2. Её разработали для пользователей, которые проводят много времени за компьютерными играми.

Sharkoon анонсировала игровую компьютерную мышь Skiller SGM2


Данную новинку наделили оптическим сенсором. Его разрешающая способность варьирует в диапазоне 400 - 6400 DPI. Частота опроса составляет 1000 Гц. Здесь предусматривается шесть кнопок. Стоит отметить, что основные переключатели рассчитаны примерно на 5 000 000 срабатываний. Интерфейс USB служит для подключения к персональному компьютеру. Длина кабеля со специальным позолоченным коннектором достигает 180 см. Габариты мыши составляют 132 х 69 х 42 мм. Устройство имеет вес в 106 граммов. Манипулятор наделили RGB-подсветкой, которая имеет поддержку шести эффектов. По словам разработчика, новинка подойдёт для всех типов хвата.

Новую игровую мышь выполнили в чёрном цвете. Реализации модели начнутся уже в ближайшее время. Пока отсутствует информация о цене мыши.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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