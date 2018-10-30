Sharkoon анонсировала игровую компьютерную мышь Skiller SGM2





Данную новинку наделили оптическим сенсором. Его разрешающая способность варьирует в диапазоне 400 - 6400 DPI. Частота опроса составляет 1000 Гц. Здесь предусматривается шесть кнопок. Стоит отметить, что основные переключатели рассчитаны примерно на 5 000 000 срабатываний. Интерфейс USB служит для подключения к персональному компьютеру. Длина кабеля со специальным позолоченным коннектором достигает 180 см. Габариты мыши составляют 132 х 69 х 42 мм. Устройство имеет вес в 106 граммов. Манипулятор наделили RGB-подсветкой, которая имеет поддержку шести эффектов. По словам разработчика, новинка подойдёт для всех типов хвата.Новую игровую мышь выполнили в чёрном цвете. Реализации модели начнутся уже в ближайшее время. Пока отсутствует информация о цене мыши.