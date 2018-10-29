Мультфильм «Смолфут» возглавил отечественный кинопрокат





Мультфильм "Смолфут" за минувшие выходные собрал свыше 175 000 000 рублей. Мультипликационная картина стартовала в прокат 20 октября. Общие сборы ленты составили 240 000 000 рублей. Второе место в ТОП проката за прошедшие выходные заняла отечественная военно-историческая драма "Несокрушимый". В ленте режиссера Константина Максимова рассказывается о реальном подвиге экипажа советского танка КВ-1. Фильм за 4 дня проката собрал 97 000 000 рублей. Главные роли в фильме исполнили Сергей Горобченко, Ольга Погодина, Андрей Чернышов и Владимир Епифанцев.Третье место в данном рейтинге заняла фантастическая кинолента "Веном", которая возглавляла российский прокат в течение 3 недель. За эти выходные в кассу прибавилось еще 88 000 000 рублей. В общем, картина собрала более 2 000 000 000 рублей.