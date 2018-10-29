Мультфильм «Смолфут» возглавил отечественный кинопрокат
По результатам минувших выходных, мультипликационный фильм под названием "Смолфут", стал лидером российского кинопроката. Главным героем картины является снежный человек Миго.
Мультфильм "Смолфут" за минувшие выходные собрал свыше 175 000 000 рублей. Мультипликационная картина стартовала в прокат 20 октября. Общие сборы ленты составили 240 000 000 рублей. Второе место в ТОП проката за прошедшие выходные заняла отечественная военно-историческая драма "Несокрушимый". В ленте режиссера Константина Максимова рассказывается о реальном подвиге экипажа советского танка КВ-1. Фильм за 4 дня проката собрал 97 000 000 рублей. Главные роли в фильме исполнили Сергей Горобченко, Ольга Погодина, Андрей Чернышов и Владимир Епифанцев.
Третье место в данном рейтинге заняла фантастическая кинолента "Веном", которая возглавляла российский прокат в течение 3 недель. За эти выходные в кассу прибавилось еще 88 000 000 рублей. В общем, картина собрала более 2 000 000 000 рублей.
Мультфильм "Смолфут" за минувшие выходные собрал свыше 175 000 000 рублей. Мультипликационная картина стартовала в прокат 20 октября. Общие сборы ленты составили 240 000 000 рублей. Второе место в ТОП проката за прошедшие выходные заняла отечественная военно-историческая драма "Несокрушимый". В ленте режиссера Константина Максимова рассказывается о реальном подвиге экипажа советского танка КВ-1. Фильм за 4 дня проката собрал 97 000 000 рублей. Главные роли в фильме исполнили Сергей Горобченко, Ольга Погодина, Андрей Чернышов и Владимир Епифанцев.
Третье место в данном рейтинге заняла фантастическая кинолента "Веном", которая возглавляла российский прокат в течение 3 недель. За эти выходные в кассу прибавилось еще 88 000 000 рублей. В общем, картина собрала более 2 000 000 000 рублей.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:52