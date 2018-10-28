Марина Александрова показала фото «беременной» Светланы Ходченковой в Instagram





Сейчас актрисы Светлана Ходченкова и Марина Александрова снимаются в новом сериале "Домашний арест". И судя по опубликованной в социальной сети фотографии, время на съемочной площадке проходит весьма весело. Несколько часов назад в своем Instagram Марина Александрова опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с Павлом Деревянко и Светланой Ходченковой. На снимке актрисы предстали с животами, как у беременных.Подписчики Марины Александровой заинтересовались этими кадрами. Пользователи Сети начали делать множественные комплименты знаменитостям и писать, как им идет быть беременными. Особое внимание привлекла Светлана Ходченкова, многие пришли к выводу, что ей уже пора становится мамой. Всего за несколько часов фотография с «беременными» актрисами собрала более 21 тысячи лайков.