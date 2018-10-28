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Эксперты назвали ТОП-5 преимуществ установки ГБО на авто

Эксперты обозначили ТОП-5 преимуществ использования газобалонного оборудования (ГБО) в автомобиле. Подорожание бензина является лишь одной из причин перехода на газовое топливо, поскольку у этой меры имеются и другие преимущества.
Эксперты назвали ТОП-5 преимуществ установки ГБО на авто

Экономия топлива позволяет тратить на поездки до 50% меньше средств, если сравнивать с бензиновыми силовыми агрегатами. Это вызвано разницей в стоимости жидкого и газообразного ресурсов. Еще одной причиной перейти на ГБО является увеличение срока жизни мотора. За счет понижения вибраций и ударных нагрузок на подвижные элементы двигателя, его ресурс работы возрастает. По слова экспертов, переведенные на использование газа двигатели, могут проехать в среднем около 200 тысяч км до того, как им потребуется первый капремонт.

Еще одним преимуществом является плавность функционирования двигателя. Она достигается путем увеличения ресурса в счет более плавной работы силового агрегата, что имеет отношение к особенностям сгорания пропан-бутановой смеси. При этом сам процесс горения длится дольше и отличается более высокой эффективностью, если сравнивать с бензином. Таким образом, толчок и давление на поршень сглаживаются, что и вызывает более плавную работу всех иных механизмов в составе силового узла.

Отдельно стоит отметить улучшение экологических показателей автомобиля. За счет того, что сгорание пропан-бутановой смеси происходит почти полностью, не происходит выделения серно-свинцовых примесей. В итоге выхлоп у автомобиля с ГБО более чистый. Этот факт во многих государствах обеспечивает владельцам такого транспорта некоторые налоговые льготы.

Водители, которые любят путешествовать на большие расстояния, положительно оценят авто с ГБО, поскольку у них заметен более высокий запас хода. На одной полной заправке (бак с бензином и ёмкость с газом) пробег авто повышается приблизительно в 2 раза. Это имеет отношение к тому, что автомобиль с ГБО в любой момент может снова использовать бензин, что дает ему возможность без каких-либо проблем доехать до ближайшей газовой заправки. Отдельно стоит отметить распространённость последних, поскольку спецколонка имеется на множестве заправок, а также по меньшей мере одна соответствующая точка реализации топлива присутствует в любом городе.



 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:07

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