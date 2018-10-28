Ученые: Черный чай может защитить от передающихся половым путем заболеваний
Эксперты из США выяснили, что черный чай способен защитить от передающихся половым путем болезней. Ученые провели исследования, показавшие, что этот напиток может подавить развитие влагалищной трихомонады, делающей человека уязвимым к поражениям репродуктивной системы.
Отдельные штаммы Trichomonas vagilanis показывают устойчивость к первой линии лечения при помощи метронидазола, что привело медиков к необходимости поиска альтернативных методов лечения. Исследователи провели тестирование 10 экстрактов, которые были созданы из порошкообразных съедобных растений: черного и зеленого чая, плодов и семян граната, косточек винограда. Лидером в соответствующем перечне оказался именно черный чай, который показал сдерживание распространения 3 штаммов трихомонад паразитов.
Помимо этого, удалось установить, что теафлавины применяли одинаковый подход в целях нейтрализации воздействия патогенных простейших. Первые эксперименты показали, что, имеющийся в помидорах компонент под названием tomatine, представляет собой естественное соединение, предотвращающее рост штаммов трихомонад в теле человека, кошек и крупного рогатого скота.
Отдельные штаммы Trichomonas vagilanis показывают устойчивость к первой линии лечения при помощи метронидазола, что привело медиков к необходимости поиска альтернативных методов лечения. Исследователи провели тестирование 10 экстрактов, которые были созданы из порошкообразных съедобных растений: черного и зеленого чая, плодов и семян граната, косточек винограда. Лидером в соответствующем перечне оказался именно черный чай, который показал сдерживание распространения 3 штаммов трихомонад паразитов.
Помимо этого, удалось установить, что теафлавины применяли одинаковый подход в целях нейтрализации воздействия патогенных простейших. Первые эксперименты показали, что, имеющийся в помидорах компонент под названием tomatine, представляет собой естественное соединение, предотвращающее рост штаммов трихомонад в теле человека, кошек и крупного рогатого скота.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:00