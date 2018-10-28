Ученые: Черный чай может защитить от передающихся половым путем заболеваний





Отдельные штаммы Trichomonas vagilanis показывают устойчивость к первой линии лечения при помощи метронидазола, что привело медиков к необходимости поиска альтернативных методов лечения. Исследователи провели тестирование 10 экстрактов, которые были созданы из порошкообразных съедобных растений: черного и зеленого чая, плодов и семян граната, косточек винограда. Лидером в соответствующем перечне оказался именно черный чай, который показал сдерживание распространения 3 штаммов трихомонад паразитов.Помимо этого, удалось установить, что теафлавины применяли одинаковый подход в целях нейтрализации воздействия патогенных простейших. Первые эксперименты показали, что, имеющийся в помидорах компонент под названием tomatine, представляет собой естественное соединение, предотвращающее рост штаммов трихомонад в теле человека, кошек и крупного рогатого скота.