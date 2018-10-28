Ученые: Энергетики усугубляют усталость и психические расстройства у военных
Ученые выяснили, что энергетики могут усугублять усталость, а также некоторые виды психологических расстройств. Наиболее сильный негативный эффект кофеиносодержащие вещества оказывают на военных.
Ученые провели опрос среди людей, являющихся действующими военнослужащими на текущий момент. Целью исследования было выяснить количество употребляемых ими энергетиков, а также уровень их воздействия на функции мозга. Как выяснилось, порядка 75% опрошенных солдат употребляют кофеиносодержащие напитки, причем, некоторые выпивают их 2-3 раза в день. Состав напитков содержит в себе множество веществ, способных плохо отразиться на здоровье организма, однако, наибольший негативный эффект отражается на мозге. По словам ученых, чувство усталости не только не пропадает, но и усиливается, появляются признаки беспочвенной агрессии, а также пристрастие к алкоголю.
Сообщается, что военнослужащие, которые вернулись домой с посттравматическим расстройством, получили его не без помощи энергетиков. Ученые призывают вручную контролировать дневную дозу кофеиносодержащих напитков, либо вовсе отказаться от них.
Ученые провели опрос среди людей, являющихся действующими военнослужащими на текущий момент. Целью исследования было выяснить количество употребляемых ими энергетиков, а также уровень их воздействия на функции мозга. Как выяснилось, порядка 75% опрошенных солдат употребляют кофеиносодержащие напитки, причем, некоторые выпивают их 2-3 раза в день. Состав напитков содержит в себе множество веществ, способных плохо отразиться на здоровье организма, однако, наибольший негативный эффект отражается на мозге. По словам ученых, чувство усталости не только не пропадает, но и усиливается, появляются признаки беспочвенной агрессии, а также пристрастие к алкоголю.
Сообщается, что военнослужащие, которые вернулись домой с посттравматическим расстройством, получили его не без помощи энергетиков. Ученые призывают вручную контролировать дневную дозу кофеиносодержащих напитков, либо вовсе отказаться от них.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:05