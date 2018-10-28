Ученые: Энергетики усугубляют усталость и психические расстройства у военных





Ученые провели опрос среди людей, являющихся действующими военнослужащими на текущий момент. Целью исследования было выяснить количество употребляемых ими энергетиков, а также уровень их воздействия на функции мозга. Как выяснилось, порядка 75% опрошенных солдат употребляют кофеиносодержащие напитки, причем, некоторые выпивают их 2-3 раза в день. Состав напитков содержит в себе множество веществ, способных плохо отразиться на здоровье организма, однако, наибольший негативный эффект отражается на мозге. По словам ученых, чувство усталости не только не пропадает, но и усиливается, появляются признаки беспочвенной агрессии, а также пристрастие к алкоголю.Сообщается, что военнослужащие, которые вернулись домой с посттравматическим расстройством, получили его не без помощи энергетиков. Ученые призывают вручную контролировать дневную дозу кофеиносодержащих напитков, либо вовсе отказаться от них.