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Стоимость открытого компьютерного корпуса Antec Torque составляет 379 евро

Разработчики компании Antec презентовали открытый компьютерный корпус Torque. Стоимость устройства составляет 379 евро. Компьютерный корпус представляет собой робота-трансформера.

Стоимость открытого компьютерного корпуса Antec Torque составляет 379 евро

Корпус составлен из алюминиевых деталей, которые окрашены в контрастное сочетание малинового и титанового серого цветов. Боковые панели толщиной 4 миллиметра из закаленного стекла. Габариты корпуса составляют 621 x 285 x 644 миллиметров. В нем размещается плата типоразмера ATX, mATX и mini-ITX. Несмотря на то, что корпус открытый, принудительная вентиляция осуществляется за счет шести 120-миллиметровых вентиляторов — три спереди и три сзади. Как альтернативу можно разместить радиаторы длиной до 360 миллиметров.


Устройство имеет семь слотов расширения, а для флэш-накопителей выделено два места — по одному для типоразмеров 2,5 и 3,5 дюйма. Длина карт не должна превышать 450 миллиметров, а высота системы охлаждения — 215 миллиметров. На передней панели расположены два разъема формата USB 3.0, разъем USB Type-C, кнопку питания и разъемы для наушников и микрофона. Продажи корпуса Antec Torque уже начались.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Вчера, 22:00

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