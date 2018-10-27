Стоимость открытого компьютерного корпуса Antec Torque составляет 379 евро





Корпус составлен из алюминиевых деталей, которые окрашены в контрастное сочетание малинового и титанового серого цветов. Боковые панели толщиной 4 миллиметра из закаленного стекла. Габариты корпуса составляют 621 x 285 x 644 миллиметров. В нем размещается плата типоразмера ATX, mATX и mini-ITX. Несмотря на то, что корпус открытый, принудительная вентиляция осуществляется за счет шести 120-миллиметровых вентиляторов — три спереди и три сзади. Как альтернативу можно разместить радиаторы длиной до 360 миллиметров.Устройство имеет семь слотов расширения, а для флэш-накопителей выделено два места — по одному для типоразмеров 2,5 и 3,5 дюйма. Длина карт не должна превышать 450 миллиметров, а высота системы охлаждения — 215 миллиметров. На передней панели расположены два разъема формата USB 3.0, разъем USB Type-C, кнопку питания и разъемы для наушников и микрофона. Продажи корпуса Antec Torque уже начались.