Эмбер Хёрд в платье с глубоким декольте посетила кинопремьеру «Лондонских полей»

Наряд Эмбер Хёрд переливался благодаря пайеткам, а сама она предпочла наложить на лицо яркий макияж. Появившиеся в Сети фотоснимки 32-летней звезды с кинопоказа вызвали неоднозначную реакцию со стороны интернет-аудитории. Одни сочли наряд экс-возлюбленной Илона Маска чересчур откровенным и не подходящим для мероприятия подобного формата, иные не нашли в выбранном актрисой платье с глубоким декольте ничего предосудительного.Сюжет фильма-триллера Мэттью Каллена «Лондонские поля» разворачивается вокруг писателя, пребывающего в глубокой депрессии из-за кризиса в творческой деятельности и смертельного недуга. На протяжении 20 лет он так и не смог написать ни одного толкового произведения. Однажды главный герой наблюдает в баре за посетительницей и двумя мужчинами, которые могут стать её потенциальными убийцами. В этот момент у писателя возникает идея для создания детектива.