Эмбер Хёрд в платье с глубоким декольте посетила кинопремьеру «Лондонских полей»
Наряду со многими зарубежными знаменитостями Эмбер Хёрд посетила кинопремьеру детективного триллера «Лондонские поля», в котором исполнила роль главной героини. Актриса выделялась среди остальных гостей смелым платьем с глубоким декольте и вырезом, который максимально оголил ее левую ножку.
Наряд Эмбер Хёрд переливался благодаря пайеткам, а сама она предпочла наложить на лицо яркий макияж. Появившиеся в Сети фотоснимки 32-летней звезды с кинопоказа вызвали неоднозначную реакцию со стороны интернет-аудитории. Одни сочли наряд экс-возлюбленной Илона Маска чересчур откровенным и не подходящим для мероприятия подобного формата, иные не нашли в выбранном актрисой платье с глубоким декольте ничего предосудительного.
Сюжет фильма-триллера Мэттью Каллена «Лондонские поля» разворачивается вокруг писателя, пребывающего в глубокой депрессии из-за кризиса в творческой деятельности и смертельного недуга. На протяжении 20 лет он так и не смог написать ни одного толкового произведения. Однажды главный герой наблюдает в баре за посетительницей и двумя мужчинами, которые могут стать её потенциальными убийцами. В этот момент у писателя возникает идея для создания детектива.
Наряд Эмбер Хёрд переливался благодаря пайеткам, а сама она предпочла наложить на лицо яркий макияж. Появившиеся в Сети фотоснимки 32-летней звезды с кинопоказа вызвали неоднозначную реакцию со стороны интернет-аудитории. Одни сочли наряд экс-возлюбленной Илона Маска чересчур откровенным и не подходящим для мероприятия подобного формата, иные не нашли в выбранном актрисой платье с глубоким декольте ничего предосудительного.
Сюжет фильма-триллера Мэттью Каллена «Лондонские поля» разворачивается вокруг писателя, пребывающего в глубокой депрессии из-за кризиса в творческой деятельности и смертельного недуга. На протяжении 20 лет он так и не смог написать ни одного толкового произведения. Однажды главный герой наблюдает в баре за посетительницей и двумя мужчинами, которые могут стать её потенциальными убийцами. В этот момент у писателя возникает идея для создания детектива.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:43