Александр Скарсгард сыграет главную роль в блокбастере «Годзилла против Кинг-Конга»
Александр Скарсгард сыграет главную роль в блокбастере под название «Годзилла против Кинг-Конга», постановщиком которого станет Адам Вингард. Премьера этого кинофильма запланирована на конец мая 2020 года.
В последние несколько лет актер Александр Скарсгард участвует в небольших проектах. В 2017 году знаменитость снялся в экранизации «Большой маленькой лжи», в 2018 году принял участие в «Маленькой барабанщице». Сейчас стало известно, что шведский актер исполнит одну из главных ролей в новом фантастическом блокбастере «Годзилла против Кинг-Конга». В фильме произойдет схватка двух сильнейших монстров на планете Земля, и кто станет победителем пока не известно.
Александр Скарсгард подтвердил свое участие в новом фильме. Также в кинокартине «Годзилла против Кинг-Конга» снимутся Милли Бобби Браун, Джулиан Деннисон и Брайан Тайри Генри.
В последние несколько лет актер Александр Скарсгард участвует в небольших проектах. В 2017 году знаменитость снялся в экранизации «Большой маленькой лжи», в 2018 году принял участие в «Маленькой барабанщице». Сейчас стало известно, что шведский актер исполнит одну из главных ролей в новом фантастическом блокбастере «Годзилла против Кинг-Конга». В фильме произойдет схватка двух сильнейших монстров на планете Земля, и кто станет победителем пока не известно.
Александр Скарсгард подтвердил свое участие в новом фильме. Также в кинокартине «Годзилла против Кинг-Конга» снимутся Милли Бобби Браун, Джулиан Деннисон и Брайан Тайри Генри.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:04