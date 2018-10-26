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Александр Скарсгард сыграет главную роль в блокбастере «Годзилла против Кинг-Конга»

Александр Скарсгард сыграет главную роль в блокбастере под название «Годзилла против Кинг-Конга», постановщиком которого станет Адам Вингард. Премьера этого кинофильма запланирована на конец мая 2020 года.

Александр Скарсгард сыграет главную роль в блокбастере «Годзилла против Кинг-Конга»

В последние несколько лет актер Александр Скарсгард участвует в небольших проектах. В 2017 году знаменитость снялся в экранизации «Большой маленькой лжи», в 2018 году принял участие в «Маленькой барабанщице». Сейчас стало известно, что шведский актер исполнит одну из главных ролей в новом фантастическом блокбастере «Годзилла против Кинг-Конга». В фильме произойдет схватка двух сильнейших монстров на планете Земля, и кто станет победителем пока не известно.

Александр Скарсгард сыграет главную роль в блокбастере «Годзилла против Кинг-Конга»

Александр Скарсгард подтвердил свое участие в новом фильме. Также в кинокартине «Годзилла против Кинг-Конга» снимутся Милли Бобби Браун, Джулиан Деннисон и Брайан Тайри Генри.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:04

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