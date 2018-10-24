Ученые обнаружили редкий феномен на луне Сатурна Дионе





Впервые феномен был обнаружен еще в 2017 году аппаратом Cassini, который пролетал мимо объекта. Вдоль экватора тянутся полосы неизвестного происхождения, причем их длина превышает сотни километров. Ученые сопоставили особенности находки с другими лунами Солнечной системы. Выяснилось, что есть еще несколько спутников с подобными отметками. На поверхности Энцелада присутствуют “тигровые полосы”. Впрочем, они являются лишь трещинами на ледяном покрове небесного тела, а также не имеют настолько прямой формы. На Луне тоже присутствуют подобные аналоги, однако, их образовали катящиеся валуны. Длина таких борозд не превышает 10 км а их фактура неизменно зубчатая.По мнению экспертов, полосы на Дионе, вероятнее всего, вызваны внешними факторами, а не внутренними. Есть вероятность того, что они образовались благодаря кольцевым дождям Сатурна.