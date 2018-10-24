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Ученые обнаружили редкий феномен на луне Сатурна Дионе

На луне Сатурна Дионе ученые обнаружили редкий и единственный в своем роде феномен. Спутник покрыт тонкими полосами неизвестного происхождения по направлению к экватору.

Ученые обнаружили редкий феномен на луне Сатурна Дионе


Впервые феномен был обнаружен еще в 2017 году аппаратом Cassini, который пролетал мимо объекта. Вдоль экватора тянутся полосы неизвестного происхождения, причем их длина превышает сотни километров. Ученые сопоставили особенности находки с другими лунами Солнечной системы. Выяснилось, что есть еще несколько спутников с подобными отметками. На поверхности Энцелада присутствуют “тигровые полосы”. Впрочем, они являются лишь трещинами на ледяном покрове небесного тела, а также не имеют настолько прямой формы. На Луне тоже присутствуют подобные аналоги, однако, их образовали катящиеся валуны. Длина таких борозд не превышает 10 км а их фактура неизменно зубчатая.

По мнению экспертов, полосы на Дионе, вероятнее всего, вызваны внешними факторами, а не внутренними. Есть вероятность того, что они образовались благодаря кольцевым дождям Сатурна.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:26

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