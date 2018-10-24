Свадьба Купина и Донцовой пройдет на Сейшелах в конце этого года

«Купин никогда не женится на Донцовой! Всем это давно уже стало понятно! Скоро у него снова появятся какие-то проблемы, нам же остается продолжать наблюдать за этим цирком!» - написал один из телезрителей «Дом-2» в Сети.

Не секрет, что Алексей Купин и Майя Донцова на протяжении уже длительного периода строят отношения в рамках скандально-известной телестройки «Дом-2». Несколько месяцев назад Леша сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, но из-за возникнувших непредвиденных проблем парочке прошлось отложить свое бракосочетание на неопределенный срок.Несколько часов назад 23-летний Алексей Купин опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой объявил преданным поклонникам, что они с избранницей намерены сыграть свадьбу уже в конце этого года. По словам молодого человека, само таинство пройдет на Сейшельских островах, и сейчас они уже начали активно готовиться к самому важному дню в их жизни.Нужно сказать, что многие интернет-пользователи уверены, что Алексей Купин и Майя Донцова решили сэкономить на своем бракосочетании и именно поэтому остановили свой выбор на одновременно красивой и живописной, но в тоже время и бесплатной свадебной церемонии на съемочной площадке «Острова любви», на которой в итоге смогут побывать лишь «избранные».Как удалось выяснить, по приезду в Москву Майя Донцова и Алексей Купин все-таки намерены устроить торжество для своих самых родных и близких людей – родителей. Оказывается, что парочка не желает тратить деньги на билеты родственникам на Сейшелы, ведь так бракосочетание обойдется им очень дорого.К слову, некоторые телезрители «Дома-2» по-прежнему уверены, что никакой свадьбы не будет. По мнению многих поклонников реалити-шоу, Майя и Алексей в очередной раз перенесут свое бракосочетание, ссылаясь на вновь возникнувшие экстренные обстоятельства.