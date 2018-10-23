Оганесян и Блюменкранц продолжают выяснять, кто на ком ловит «хайп»





Не секрет, что на днях Иосиф Оганесян и Александра Черно подали заявление в ЗАГС, что тут же решили отпраздновать в компании самых близких знакомых и друзей. Несмотря на довольно радостное событие топовой парочки «Дома-2», их вечеринка закончилась громким конфликтом.Дело в том, что теперь Иосиф Оганесян и Тата Блюменкранц (Абрамсон) пытаются выяснить, кто на ком ловит «хайп». Парень во всеуслышание заявляет, что блондинка закрутила роман с Алексеем Безусом, а девушка в свою очередь утверждает, что участник телестройки просто пиарится за ее счет, и именно поэтому пригласил ее на вечеринку в честь подачи заявления в ЗАГС.Несколько часов назад Тата даже опубликовала в личном микроблоге пост, в котором подчеркнула, что в последнее время сделала для себя значимый вывод о том, что не только «люди в мире» бывают разные, но и определенные категории людей – друзья. По словам Блюменкранц (Абрамсон), даже между друзьями отношения строятся по-всякому.Тата заявила, что не готова называть человека «другом» просто из-за того, что он когда-то ей помог, поддержал или хорошо о ней отозвался. Как оказалось, для блондинки «друг» это тот человек, взаимоотношения с которым отличаются от всех остальных, «в хорошем плане соответственно».Нужно сказать, что пост бывшей участницы «Дома-2» не остался не замеченным. Многие телезрители реалити-шоу решили высказаться по поводу конфликтной ситуации, которая сложилась между блондинкой и Оганесяном. Выяснилось, что почти все поклонники телепроекта уверены в том, что и Иосиф, и Тата пытаются подобным способом в очередной раз привлечь к своим персонам внимание, ведь на данный момент в Периметре проходит конкурс «Человек года 2018».