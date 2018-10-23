Audi e-tron появится на месяц позже запланированного срока из-за проблем со встроенным ПО





Внесенные в программное обеспечение кросса изменения требуют дополнительную проверку. Производитель на это потратит до четырех недель. LG Chem, являющийся поставщиком аккумуляторов, собирается поднять расценки на 10%. Компании начали переговоры, которые пока не дали результатов. Audi e-tron публично дебютировала в сентябре. Кросс имеет электрический полный привод, два электромотора, уникальную систему рекуперации энергии (3 режима работы). Данная система обеспечивает до 30% хода e-tron. Авто до перегрузки в -0,3 g накапливает энергию с помощью электромоторов, не прибегая к использованию обычной тормозной системы.По циклу WLTP запас хода версии Audi e-tron составляет 400 км. Батарея емкостью на 95 киловатт-часов подзаряжается за 8,5 часа от зарядного базового устройства мощностью на 11 киловатт. При этом от зарядной станции на 150 киловатт заряд за полчаса осуществляется до 80%. Цена кроссовера в Соединённых Штатах составит от 74 800 долларов. Электромобиль в Европе можно приобрести в конце этого года от 79,9 тысяч евро. Согласно предположениям, в РФ Audi e-tron появится в будущем году.