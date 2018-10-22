Ксения Собчак, Светлана Лобода, Валерия и другие звезды поздравили «Муз-ТВ» с днём рождения в стенах Кремля

«Прекрасная собралась компания» - подчеркнула многими любимая певица Валерия у себя на страничке в социальной сети Instagram.

Не секрет, что 22 года назад, 1 мая 1996 года многими любимый музыкальный телеканал «Муз-ТВ» начал вещание. Свой очередной день рождение телекомпания решила отпраздновать в Кремле в компании таких знаменитостей, как Светлана Лобода, Ксения Собчак, Жасмин, Валерия, Александр Ревва, Натали, коллектив «Иванушки International» и других популярных личностей.Конечно же, большой концерт одного из самых главных музыкальных телеканалов России не мог не пройти без песен многими любимых музыкантов. На большой сцене Государственного Кремлевского дворца выступила Светлана Лобода, Валерия, Наташа Королева, Натали, Алсу и другие исполнители.Ведущей такого важного мероприятия стала скандальная журналистка и экс-претендент на место президента РФ 2018 Ксения Собчак. Знаменитости помогали Стас Костюшкин, Александр Ревва, Анна Семенович и Анна Седокова.По словам многих артистов, концерт прошел по-семейному очень тепло, ярко и красочно, что не может не радовать. Стоит подчеркнуть, что со сцены Кремля кроме большого количества популярных песен звучало немало приятных слов и пожеланий в адрес музыкального телеканала «Муз-ТВ» и его генерального директора Армана Давлетярова. К слову, руководитель канала к этому дню получил самый главный и ценный сюрприз: у Армана родился пятый наследник – мальчик.Как стало известно, после большого концерта в Кремлевском дворце, все знаменитости отправились на дружеский ужин в итальянский ресторан «La Prima», о чем певица Валерия сразу же поведала преданным поклонникам в личном инста-блоге.