Подруга экс-супруга Ани Лорак убеждена, что певица до сих пор любит его





По словам Каролины Коледы, все разговоры об измене Мурата являются обычными слухами, которые мешали их семейной жизни. Девушка полагает, что любовь не умирает за один день или пару месяцев. Последний раз она видела супругов в марте нынешнего года, и тогда они были счастливы. Коледа уверена, что Ани Лорак и ее муж когда-нибудь снова смогут сойтись.Ани Лорак уже успела подать на развод, и сейчас она старается уберечь дочь от негативных последствий расторжения брака.