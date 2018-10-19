Подруга экс-супруга Ани Лорак убеждена, что певица до сих пор любит его
Подруга бывшего мужа Ани Лорак уверена, что певица еще любит его, несмотря на развод и сложности в семейной жизни. Сама Ани Лорак никак не прокомментировала предательство Мурата Налчаджиоглу, которого несколько месяцев назад видели в обществе симпатичной киевлянки Яны Беляевой.
По словам Каролины Коледы, все разговоры об измене Мурата являются обычными слухами, которые мешали их семейной жизни. Девушка полагает, что любовь не умирает за один день или пару месяцев. Последний раз она видела супругов в марте нынешнего года, и тогда они были счастливы. Коледа уверена, что Ани Лорак и ее муж когда-нибудь снова смогут сойтись.
Ани Лорак уже успела подать на развод, и сейчас она старается уберечь дочь от негативных последствий расторжения брака.
По словам Каролины Коледы, все разговоры об измене Мурата являются обычными слухами, которые мешали их семейной жизни. Девушка полагает, что любовь не умирает за один день или пару месяцев. Последний раз она видела супругов в марте нынешнего года, и тогда они были счастливы. Коледа уверена, что Ани Лорак и ее муж когда-нибудь снова смогут сойтись.
Ани Лорак уже успела подать на развод, и сейчас она старается уберечь дочь от негативных последствий расторжения брака.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:01