Стоимость «Яндекса» обвалилась на миллиард долларов за несколько минут





Причиной обвала цены стали слухи по поводу возможной продажи доли компании Сбербанку. 18 октября после публикации данной информации в СМИ акции предприятия через несколько минут начали падать в цене. На Московской бирже они снизились на 3,25%, в Нью-Йорке на 9%. «Яндекс» за день до этого являлся лидером роста на отечественном рынке. Его акции 17 октября увеличились на 5,92%. В Сбербанке отметили что они не осуществляли выход на IT-компанию с данным предложением, а также не получали его. 18 октября поступила информация о том, что Сбербанк планирует выкупить долю в «Яндексе», которая составляет 30%. Имеется мнение, что сотрудничество позиционировалось как защита компании РФ от недружественных действий государства и конкурентов.Сбербанку в настоящее время принадлежит «золотая акция» компании «Яндекс». Её в 2009 году купили за символическую сумму – 1 евро. Между тем Герман Греф, являющийся президентом Сбербанка, состоит в совете директоров «Яндекса». Компания имеют несколько совместных проектов. Сбербанк с 2012 года владеет 75% сервиса «Яндекс.Деньги». Весной текущего года объявили про создание нового современного интернет-магазина на основе «Яндекс.Маркета». В данном случае инвестиции Сбербанка достигли 30 млрд руб.