АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Стоимость «Яндекса» обвалилась на миллиард долларов за несколько минут

Акции российского популярного поисковика «Яндекс» в Москве и Нью-Йорке резко снизились на биржах буквально за несколько минут. Капитализация ресурса уменьшилась в данном случае на миллиард долларов.

Стоимость «Яндекса» обвалилась на миллиард долларов за несколько минут

Причиной обвала цены стали слухи по поводу возможной продажи доли компании Сбербанку. 18 октября после публикации данной информации в СМИ акции предприятия через несколько минут начали падать в цене. На Московской бирже они снизились на 3,25%, в Нью-Йорке на 9%. «Яндекс» за день до этого являлся лидером роста на отечественном рынке. Его акции 17 октября увеличились на 5,92%. В Сбербанке отметили что они не осуществляли выход на IT-компанию с данным предложением, а также не получали его. 18 октября поступила информация о том, что Сбербанк планирует выкупить долю в «Яндексе», которая составляет 30%. Имеется мнение, что сотрудничество позиционировалось как защита компании РФ от недружественных действий государства и конкурентов.

Сбербанку в настоящее время принадлежит «золотая акция» компании «Яндекс». Её в 2009 году купили за символическую сумму – 1 евро. Между тем Герман Греф, являющийся президентом Сбербанка, состоит в совете директоров «Яндекса». Компания имеют несколько совместных проектов. Сбербанк с 2012 года владеет 75% сервиса «Яндекс.Деньги». Весной текущего года объявили про создание нового современного интернет-магазина на основе «Яндекс.Маркета». В данном случае инвестиции Сбербанка достигли 30 млрд руб.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину
Студенты керченского колледжа закрывали друг
Стоимость электрокара Porsche Taycan составит от
Сводная сестра обратилась к беременной Меган
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев подает в суд
Бывшая супруга Романа Абрамовича после развода с
Кристина Асмус показала в Instagram снимок с
Стоимость «Яндекса» обвалилась на миллиард
Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке
Цены на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 начинаются от
Психолог рассказал о возможности дружбы между
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о
Компания Apple начала принимать предзаказы на
«Еда невкусная, развлечений нет»: Ксения Бородина
Учёные создали гидрофильные презервативы,
Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес
Джордж Мартин раскрыл смысл произведения «Игра
В Киеве после подачи горячей воды прорвало более
Молодой супруг Марии Максаковой Далхат Халаев дал
Четыре отечественных кинопроекта могут получить
Светлана Ходченкова в Instagram опубликовала
Режиссер Федор Бондарчук запустил новый проект
В сети появились слухи о романе Евгении
Екатерина Малышева подарит второго ребенка принцу
ЦОДД вместе с ГИБДД составили список самых
Диана Арбенина обиделась на наставников шоу
С помощью открытого фитогормона ученые смогут в
Никита Пресняков обнародовал в Instagram видео со
«И больно, и страшно»: Алена Водонаева страдает
Бывшие участники обвиняют редакторов журнала
Просмотреть все новости