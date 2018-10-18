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Японские ученые создали вечную жвачку с меняющимся вкусом

Японские ученые изобрели особый вид жвачки, вкус которой будет меняться благодаря обману вкусовых рецепторов. Кроме того, по сведениям автора разработки, новый продукт можно будет жевать годами.

Японские ученые создали вечную жвачку с меняющимся вкусом


Ученый уверяет, что вкус у его изобретения буквально может быть каким угодно. Это стало возможно благодаря эффекту пьезоэлектричества. Точный принцип работы остается загадкой, однако, данная жвачка создана из безвкусного материала. Тем не менее, благодаря специфике работы вкусовых рецепторов, в зависимости от некоторых факторов, она будет восприниматься по разному. Такими образом, в теории, количество ее вкусов может быть условно бесконечным.

Также автор новинки утверждает, что ее можно жевать много лет, если не десятилетий. По его словам, не будет совершенно ничего странного в том, что внуки будут дожевывать жвачку тех, кто купит ее сейчас. Стоит также отметить и то, что новинка является безопасной и вне зависимости от времени, пока ею пользовались, выработка вредных веществ не начнется.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:44

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