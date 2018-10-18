Звезда «Легенды №17» Дарья Екамасова впервые стала матерью





О личной жизни Дарьи Екамасовой практически ничего не известно, так как актриса в своем аккаунте в основном рассказывает подписчикам о работе. Но в этот раз неожиданно для всех звезда обнародовала фото, на котором запечатлена с уже округлившимся животом. Знаменитость призналась, что она впервые стала мамой. Пользователи приятно удивлены радостной новостью. Они просто засыпают артистку своими поздравлениями с прибавлением в семействе, выразив надежду увидеть новорожденного малыша.Стоит отметить, что 31 декабря 2016 года Дарья Екамасова вышла замуж за телепродюсера Дениса Фримана. Артистка в своем микроблоге несколько раз посвящала мужу трогательные посты с признаниями в любви.