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Звезда «Легенды №17» Дарья Екамасова впервые стала матерью

34-летняя отечественная актриса Дарья Екамасова длительное время скрывала от поклонников свою беременность. Однако накануне в соцсети Instagram артистка сообщила фанатам, что впервые стала матерью.

Звезда «Легенды №17» Дарья Екамасова впервые стала матерью


О личной жизни Дарьи Екамасовой практически ничего не известно, так как актриса в своем аккаунте в основном рассказывает подписчикам о работе. Но в этот раз неожиданно для всех звезда обнародовала фото, на котором запечатлена с уже округлившимся животом. Знаменитость призналась, что она впервые стала мамой. Пользователи приятно удивлены радостной новостью. Они просто засыпают артистку своими поздравлениями с прибавлением в семействе, выразив надежду увидеть новорожденного малыша.

Стоит отметить, что 31 декабря 2016 года Дарья Екамасова вышла замуж за телепродюсера Дениса Фримана. Артистка в своем микроблоге несколько раз посвящала мужу трогательные посты с признаниями в любви.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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