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Ноутбук Huawei MateBook со смартфона Mate 20 может за 2 секунды принять 1000 фотографий

Новый ноутбук версии Huawei MateBook способен со смартфона Mate 20 принять за две секунды 1000 фотографий. Данное устройство должно выйти в ноябре.

Ноутбук Huawei MateBook со смартфона Mate 20 может за 2 секунды принять 1000 фотографий


Компания Huawei на данной неделе представила флагманские современные смартфоны версии Huawei Mate 20, а также Mate 20 Pro. Ещё были показаны умные часы версии Huawei Watch GT. Во время презентации сотрудники продемонстрировали слайд, на котором изображена модель ноутбука Huawei MateBook, которая в продажу поступит в ноябре текущего года. Представителями компании Huawei в рамках конференции была упомянута технология Huawei Share 3.0. Она позволит оперативно передавать информацию между ноутбуком, а также смартфонами Mate 20.

С помощью данного проприетарного решения Huawei, пользователи смогут передать на ноутбук со смартфона 1000 фотографий за 2 секунды. Новая версия Huawei MateBook выступит первым ноутбуком, получившим поддержку данных технологии.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:55

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