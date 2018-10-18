Ноутбук Huawei MateBook со смартфона Mate 20 может за 2 секунды принять 1000 фотографий





Компания Huawei на данной неделе представила флагманские современные смартфоны версии Huawei Mate 20, а также Mate 20 Pro. Ещё были показаны умные часы версии Huawei Watch GT. Во время презентации сотрудники продемонстрировали слайд, на котором изображена модель ноутбука Huawei MateBook, которая в продажу поступит в ноябре текущего года. Представителями компании Huawei в рамках конференции была упомянута технология Huawei Share 3.0. Она позволит оперативно передавать информацию между ноутбуком, а также смартфонами Mate 20.С помощью данного проприетарного решения Huawei, пользователи смогут передать на ноутбук со смартфона 1000 фотографий за 2 секунды. Новая версия Huawei MateBook выступит первым ноутбуком, получившим поддержку данных технологии.