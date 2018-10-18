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Землю заселяет инопланетная форма жизни с Венеры - Ученые

Ученым удалось доказать то, что Землю заселяет инопланетная форма жизни с Венеры. После 20 лет исследований они признали, что красные ливни в Индии были не из-за химических выбросов или водорослей, а по причине попадания на планету новой жизни.
Землю заселяет инопланетная форма жизни с Венеры - Ученые

Специалисты уверены, что вместе с осадками на Землю попали строительные блоки, которые необходимы для начала нового эволюционного процесса. Ранее они доказали, что в далёком прошлом нечто подобное уже происходило, неизвестные инопланетяне доставили на планету иную форму жизни в виде человека. Теперь есть версия, что пришельцы решили вырастить на Земле новых существ, и якобы их ДНК «живёт» здесь несколько десятилетий.

Эксперты полагают, что пришельцы, скорее всего, были заселены с Венеры с красными дождями, которые наблюдались несколько лет тому назад в Индии. Специалисты планируют продолжать изучение организмов, обнаруженных в жидкости красного цвета. Больше всего их интересует, как будут выглядеть повзрослевшие образцы, а также каким станет их потомство.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:55

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