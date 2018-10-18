Землю заселяет инопланетная форма жизни с Венеры - Ученые





Специалисты уверены, что вместе с осадками на Землю попали строительные блоки, которые необходимы для начала нового эволюционного процесса. Ранее они доказали, что в далёком прошлом нечто подобное уже происходило, неизвестные инопланетяне доставили на планету иную форму жизни в виде человека. Теперь есть версия, что пришельцы решили вырастить на Земле новых существ, и якобы их ДНК «живёт» здесь несколько десятилетий.Эксперты полагают, что пришельцы, скорее всего, были заселены с Венеры с красными дождями, которые наблюдались несколько лет тому назад в Индии. Специалисты планируют продолжать изучение организмов, обнаруженных в жидкости красного цвета. Больше всего их интересует, как будут выглядеть повзрослевшие образцы, а также каким станет их потомство.