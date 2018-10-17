Youtube сообщил про устранение возникших неполадок в работе сервиса





Ресурс Downdetector, отслеживающий сбои, а также отключения в социальных сетях, сообщил, что в работе популярного видеохостинга Youtube массовый сбой в работе наблюдается 17 октября по всему миру, включая страны Европы, Соединённые Штаты, Австралию, а также Японию.Представители соцсети теперь заявили, что ресурс снова в работе. Они поблагодарили пользователей за терпение. В случае наличия проблем в работе Youtube руководство видеохостинга попросила пользователей сообщать об этом.