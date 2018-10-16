В России отзовут 900 автомобилей Mazda CX-5





Причиной отзыва является возможный износ ротора в вакуумном насосе тормозной системы автомобиля с двигателем SKYACTIVE-D 2.2. Это происходит вследствие постоянного воздействия металлических частиц, образующихся в ходе эксплуатации силового агрегата. Для транспортного средства это может грозить временным сокращением эффективности работы усилителя тормозного привода.В рамках реализации сервисной кампании в отозванных версиях Mazda CX-5 проведут замену вакуумных насосов. Также специалистами будет перепрограммирован блок РСМ.