В России отзовут 900 автомобилей Mazda CX-5
В России добровольному отзыву подлежат около 900 авто версии Mazda CX-5. В данном случае речь ведётся о моделях, которые выпустили с начала 2012 г. по январь 2016 г.
Причиной отзыва является возможный износ ротора в вакуумном насосе тормозной системы автомобиля с двигателем SKYACTIVE-D 2.2. Это происходит вследствие постоянного воздействия металлических частиц, образующихся в ходе эксплуатации силового агрегата. Для транспортного средства это может грозить временным сокращением эффективности работы усилителя тормозного привода.
В рамках реализации сервисной кампании в отозванных версиях Mazda CX-5 проведут замену вакуумных насосов. Также специалистами будет перепрограммирован блок РСМ.
Причиной отзыва является возможный износ ротора в вакуумном насосе тормозной системы автомобиля с двигателем SKYACTIVE-D 2.2. Это происходит вследствие постоянного воздействия металлических частиц, образующихся в ходе эксплуатации силового агрегата. Для транспортного средства это может грозить временным сокращением эффективности работы усилителя тормозного привода.
В рамках реализации сервисной кампании в отозванных версиях Mazda CX-5 проведут замену вакуумных насосов. Также специалистами будет перепрограммирован блок РСМ.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:38