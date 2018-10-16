АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.05 USD 65.75
Курс валют на 16.10.2018

В Норвегии археологи под землей нашли погребальный корабль викингов

На юго-востоке Норвегии археологи нашли 20-метровый погребальный корабль викингов и кладбище древних воинов. Драккар викингов находился на полуметровой глубине под вспаханным курганом, поэтому раскапывать его не стали.

В Норвегии археологи под землей нашли погребальный корабль викингов


По словам представителя Норвежского института культурного наследия, захоронение удалось найти с помощью георадара. Ученые дистанционно изучили форму и масштаб корабля, не прибегая при этом к раскопкам. Кроме того, удалось установить, что нижняя часть драккара за прошедшее время почти не разрушилась.

Ранее на территории Норвегии археологи уже находили восемь похожих курганов. Но учитывая, что это захоронение находится в сельскохозяйственном районе, археологических работ здесь проводиться пока не будет. Вместо этого ученые составят карту погребения и выяснят ценность тамошних артефактов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева выглядит моложе Николая Баскова
Ученые: Вера в Богов является результатом
Дочь Алексея Панина потрясла пользователей Сети
Хабиб Нурмагомедов отказался давать интервью Юрию
Ученые: Свыше 50% родителей имеют ложное
В небе над Великобританией был замечен НЛО
Мария Лиман обнажила грудь на фото в Instagram
Специалисты назвали самые благоприятные города
Болгария не будет участвовать в Евровидении-2019
В Норвегии археологи под землей нашли
Сергей Мазаев и Дмитрий Губерниев исполнили песню
Саша Черно очень хочет собственных детей
Житель Калифорнии запечатлел на камеру
В Барнауле задержан виновник смертельного ДТП
Сын актрисы Оксаны Акиньшиной знает слово
В NASA показали необычную фотографию ночной Земли
Божена Рынска назвала имя нового избранника
По словам ученых, жизнь на Землю могла прийти из
Дочери Михаила Галустяна приняли участие в модном
Ольга Бузова не смогла остановить разгневанного
Дмитрий Марьянов перед смертью обещал развестись
Ученые нашли следы самых древних животных из
Евгения Феофилактова после оскорблений
В Сибае был обстрелян автобус с хоккеистами из
Ксения Шойгу о важности непрофессионального
Мама беременной Регины Тодоренко успокоила
Алла Пугачева расплакалась на съемках дебютного
Один из основателей Microsoft Пол Аллен скончался
Люди лишатся дешевого пива из-за глобального
Инопланетяне устроили фейерверк над Альбукерке
Просмотреть все новости