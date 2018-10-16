В Норвегии археологи под землей нашли погребальный корабль викингов





По словам представителя Норвежского института культурного наследия, захоронение удалось найти с помощью георадара. Ученые дистанционно изучили форму и масштаб корабля, не прибегая при этом к раскопкам. Кроме того, удалось установить, что нижняя часть драккара за прошедшее время почти не разрушилась.Ранее на территории Норвегии археологи уже находили восемь похожих курганов. Но учитывая, что это захоронение находится в сельскохозяйственном районе, археологических работ здесь проводиться пока не будет. Вместо этого ученые составят карту погребения и выяснят ценность тамошних артефактов.