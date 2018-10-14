Тюнинг-ателье Manhart представили BMW M4 с 690 лошадиными силами





Как стало известно, мастера из Manhart переделали стандартный двигатель данного авто для достижения максимальной производительности. Изменения также коснулись обвеса автомобиля. Новая версия со всех сторон покрыта аэродинамическими дополнениями, которые должны помочь новому мотору быть максимально эффективным. Стандартная версия M4 обладает двигателем мощностью 431 лошадиных сил, благодаря которому разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 секунды. Данный показатель у новинки должен быть существенно выше, однако достоверных данных на этот счет предоставлено не было.Напомним, что недавно появились новость о еще одном проекте тюнинг-ателье Manhart. По словам некоторых источников, это будет измененная версия автомобиля BMW M5, а мощность двигателя превысит отметку 700 л.с.