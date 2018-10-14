Певица Yaxana выплатит 20 тысяч рублей за пробку на МКАД





Исполнительница Yaxana решила заняться съемками клипа на МКАД, когда ее авто сломалось посреди дороги. В то время, пока сопровождающие звезды разбирались в причинах поломки, артистка вышла с приятельницами на середину дороги и начала исполнять танец. В результате сложившейся ситуации возникла пробка на МКАД. Многих водителей возмутил неожиданный простой, тогда как оператор, не обращая внимания на возмущения, продолжал снимать музыкальный клип. Yaxana объяснила, что съемки клипа продолжались не более пяти минут, после чего движение возобновилось в обычном режиме. Однако правоохранители задержали звезду за совершенное нарушение ПДД и выписали штраф, размер которого составил 20 тысяч рублей.В процессе объяснений с правоохранителями певица извинилась перед водителями за то, что создала пробку. Она и не предполагала, что ее короткое шоу приведет к таким серьезным последствиям, иначе Yaxana просто осталась бы в машине.