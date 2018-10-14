Емельяненко победил американца техническим нокаутом в полуфинале Bellator





Бойцы вышли в восьмиугольник в отличной физической форме. Технический нокаут был зафиксирован в первом раунде. Несмотря на достаточно равное противостояние по ходу боя, преимущества практически все время были на стороне российского спортсмена. Судья завершил поединок по причине того, что Соннен в течение определенного времени демонстрировал пассивную защиту, пока Емельяненко методично ее разбивал. Зрелищный технический нокаут произошел за 14 секунд до гонга, тем самым позволив российскому атлету закончить поединок в первом раунде.В другом полуфинале данного гран-при победил Райан Бэйдер. Уже запланирован бой между русским отлетом и значительно более молодым, 35-ти летним американцем.