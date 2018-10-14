Емельяненко победил американца техническим нокаутом в полуфинале Bellator
Федор Емельяненко, российский боец MMA, одержал победу над американским спортсменом, Чейлом Сонненом. Технический нокаут позволяет 42-летнему спортсмену из России успешно пройти полуфинал гран-при Bellator.
Бойцы вышли в восьмиугольник в отличной физической форме. Технический нокаут был зафиксирован в первом раунде. Несмотря на достаточно равное противостояние по ходу боя, преимущества практически все время были на стороне российского спортсмена. Судья завершил поединок по причине того, что Соннен в течение определенного времени демонстрировал пассивную защиту, пока Емельяненко методично ее разбивал. Зрелищный технический нокаут произошел за 14 секунд до гонга, тем самым позволив российскому атлету закончить поединок в первом раунде.
В другом полуфинале данного гран-при победил Райан Бэйдер. Уже запланирован бой между русским отлетом и значительно более молодым, 35-ти летним американцем.
Бойцы вышли в восьмиугольник в отличной физической форме. Технический нокаут был зафиксирован в первом раунде. Несмотря на достаточно равное противостояние по ходу боя, преимущества практически все время были на стороне российского спортсмена. Судья завершил поединок по причине того, что Соннен в течение определенного времени демонстрировал пассивную защиту, пока Емельяненко методично ее разбивал. Зрелищный технический нокаут произошел за 14 секунд до гонга, тем самым позволив российскому атлету закончить поединок в первом раунде.
В другом полуфинале данного гран-при победил Райан Бэйдер. Уже запланирован бой между русским отлетом и значительно более молодым, 35-ти летним американцем.
Спорт
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:05