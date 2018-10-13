Ученые были поражены малым количеством пыли на поверхности астероида Рюгу
Ученые озвучили первые результаты, полученные после приземления ровера MASCOT на астероид Рюгу. Они были поражены малым количеством пыли на поверхности исследуемого космического объекта.
Специалисты отметили, что не нашли на фото скоплений реголита, хотя в результате космической эрозии ее должно быть много. Они надеются, что “Хаябуса-2” сможет доставить на Землю образцы проб, которые могут быть первичной материей Солнечной системы.
Кроме того, они столкнулись с множеством загадок на астероиде, имеющем низкую плотность в ее составе по сравнению с хорошо известными углистыми хондритами. Это может быть связано с различным происхождением объектов, что также касается изменения их материи во время падения на поверхность Земли.
Специалисты отметили, что не нашли на фото скоплений реголита, хотя в результате космической эрозии ее должно быть много. Они надеются, что “Хаябуса-2” сможет доставить на Землю образцы проб, которые могут быть первичной материей Солнечной системы.
Кроме того, они столкнулись с множеством загадок на астероиде, имеющем низкую плотность в ее составе по сравнению с хорошо известными углистыми хондритами. Это может быть связано с различным происхождением объектов, что также касается изменения их материи во время падения на поверхность Земли.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00