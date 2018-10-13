АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Сплочённость и сотрудничество в команде влияет на успех любого бизнеса
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Ученые были поражены малым количеством пыли на поверхности астероида Рюгу

Ученые озвучили первые результаты, полученные после приземления ровера MASCOT на астероид Рюгу. Они были поражены малым количеством пыли на поверхности исследуемого космического объекта.
Ученые были поражены малым количеством пыли на поверхности астероида Рюгу

Специалисты отметили, что не нашли на фото скоплений реголита, хотя в результате космической эрозии ее должно быть много. Они надеются, что “Хаябуса-2” сможет доставить на Землю образцы проб, которые могут быть первичной материей Солнечной системы.

Кроме того, они столкнулись с множеством загадок на астероиде, имеющем низкую плотность в ее составе по сравнению с хорошо известными углистыми хондритами. Это может быть связано с различным происхождением объектов, что также касается изменения их материи во время падения на поверхность Земли.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии археологи нашли захоронение
Ученые были поражены малым количеством пыли на
В Китае найдены древние артефакты вместе с
Ученые: Люди с большим количеством родственников
Евгений Петросян любит кататься с ветерком на
Гарик Мартиросян шутливо озвучил свои поздние
Пользователи сетей обсуждают необычное послание
Альбина Джанабаева выступила на одной сцене с
Дане Борисовой в «Модном приговоре» испортили
Запашный рассказал зрителям о своих женщинах
Ученые: Найдены останки древнего родственника
Лолита Милявская поделилась в Instagram видео
Фильмы ужасов кроме похудения способствуют
Рената Литвинова: «Через неделю я приступаю к
Ольга Бузова анонсировала концерт в родном
Рита Ора поразила поклонников в Instagram
Виктор Салтыков в Instagram высказал свое мнение
В Таиланде возле загадочного острова Ко Тао
Учёные: При столкновении чёрных дыр Вселенную
Марина Хлебникова впервые вышла на связь после
Москва готова обсудить организацию возможной
Ольге Орловой в отношениях важны эмоции, а не
Светлана Лобода удивила поклонников странным
Ученые назвали вдыхание витаминов бесполезным
«Рецепт шалости» от мамы Сергея Жукова
В Петербурге мужчина в блестящей маске из окна
Дочь Ларисы Гузеевой напугала поклонников
Ксения Бородина показала в Instagram, что поёт не
У Иосифа Оганесяна на Острове любви появились
Испанские ученые разработали новый метод ранней
Просмотреть все новости