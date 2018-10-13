Ученые были поражены малым количеством пыли на поверхности астероида Рюгу

Специалисты отметили, что не нашли на фото скоплений реголита, хотя в результате космической эрозии ее должно быть много. Они надеются, что “Хаябуса-2” сможет доставить на Землю образцы проб, которые могут быть первичной материей Солнечной системы.Кроме того, они столкнулись с множеством загадок на астероиде, имеющем низкую плотность в ее составе по сравнению с хорошо известными углистыми хондритами. Это может быть связано с различным происхождением объектов, что также касается изменения их материи во время падения на поверхность Земли.