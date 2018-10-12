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Рената Литвинова: «Через неделю я приступаю к съемкам новой картины «Северный ветер»

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью рассказала журналистам, что через неделю готова приступить к съемкам киноленты под названием «Северный ветер». По ее словам, это будет продолжением одноименного спектакля.
Рената Литвинова: «Через неделю я приступаю к съемкам новой картины «Северный ветер»

Актриса Рената Литвинова не так давно давала интервью, в котором сообщила журналистам о намерении через неделю начать съемки киноленты «Северный ветер». Процесс съемок будет проходить в столице на знаменитой киностудии Мосфильм, до конца этого года.

Напомним, что в Московском Художественном Театре Литвинова стала режиссером постановки спектакля по пьесе «Северный ветер», автором которой сама и является. По ее словам кино продолжит то, что происходило на сцене МХТ, это будет чем-то новым. Одна из ролей достанется самой сценаристке, а также в съемках примет участие и ее дочь Ульяна.


 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:26

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