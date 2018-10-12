Учёные: При столкновении чёрных дыр Вселенную разорвет на части

Исследователи установили, что в данном случае черные дыры будут излучать рентгеновские и ультрафиолетовые лучи, что позволит их обнаружить при помощи существующего оборудования. Некоторые эксперты полагают, что это открытие не очень обрадует учёных и весь мир в целом, так как столкновение двух массивных чёрных дыр вызовет глобальную космическую катастрофу.По мнению учёных, в данном случае наш мир ожидает очередной Большой взрыв. Он погубит старую Вселенную и заложит начало формирования нового аналога.