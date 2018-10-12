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Учёные: При столкновении чёрных дыр Вселенную разорвет на части

В США специалисты из Рочестерского университета провели компьютерное моделирование, которое демонстрирует, как произойдет процесс слияния черных дыр. По словам ученых, вследствие столкновения объектов друг с другом Вселенную попросту разорвет на части.
Учёные: При столкновении чёрных дыр Вселенную разорвет на части


Исследователи установили, что в данном случае черные дыры будут излучать рентгеновские и ультрафиолетовые лучи, что позволит их обнаружить при помощи существующего оборудования. Некоторые эксперты полагают, что это открытие не очень обрадует учёных и весь мир в целом, так как столкновение двух массивных чёрных дыр вызовет глобальную космическую катастрофу.

По мнению учёных, в данном случае наш мир ожидает очередной Большой взрыв. Он погубит старую Вселенную и заложит начало формирования нового аналога.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:26

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