Учёные: При столкновении чёрных дыр Вселенную разорвет на части
В США специалисты из Рочестерского университета провели компьютерное моделирование, которое демонстрирует, как произойдет процесс слияния черных дыр. По словам ученых, вследствие столкновения объектов друг с другом Вселенную попросту разорвет на части.
Исследователи установили, что в данном случае черные дыры будут излучать рентгеновские и ультрафиолетовые лучи, что позволит их обнаружить при помощи существующего оборудования. Некоторые эксперты полагают, что это открытие не очень обрадует учёных и весь мир в целом, так как столкновение двух массивных чёрных дыр вызовет глобальную космическую катастрофу.
По мнению учёных, в данном случае наш мир ожидает очередной Большой взрыв. Он погубит старую Вселенную и заложит начало формирования нового аналога.
Исследователи установили, что в данном случае черные дыры будут излучать рентгеновские и ультрафиолетовые лучи, что позволит их обнаружить при помощи существующего оборудования. Некоторые эксперты полагают, что это открытие не очень обрадует учёных и весь мир в целом, так как столкновение двух массивных чёрных дыр вызовет глобальную космическую катастрофу.
По мнению учёных, в данном случае наш мир ожидает очередной Большой взрыв. Он погубит старую Вселенную и заложит начало формирования нового аналога.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:26